Rettungskräfte kümmern sich nach dem Brand um die Verletzten. (Nonstop News)

Wildeshausen. Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Wildeshausen hat die Feuerwehr am Donnerstag elf Hausbewohner über die Drehleiter retten müssen. Das Treppenhaus war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits so verqualmt, dass eine Flucht auf diesem Wege nicht mehr möglich gewesen ist. Die Bewohner seien bereits so verzweifelt gewesen, dass sie ihre Kinder bereits aus den Fenstern des ersten Obergeschosses werfen wollten, heißt es im Einsatzbericht. „Das haben wir aber gerade noch verhindern können“, teilte Daniel Engels, Sprecher der Feuerwehr Wildeshausen mit.

Vor Ort forderten die Rettungskräfte die Bewohner zunächst auf, Türen und Fenster zu schließen und in den Wohnungen zu warten. Die Feuerwehrleute betraten unter Atemschutz das Gebäude und holten die elf Eingeschlossenen mithilfe Einsatz einer Drehleiter von außen aus dem Gebäude. Anschließend wurden die Betroffenen medizinisch versorgt und fünf von ihnen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gefahren.

Bei der Suche nach weiteren Personen in den insgesamt sechs Wohnungen des Hauses öffneten die Einsatzkräfte mehrere Türen gewaltsam, ohne jedoch weitere Bewohner anzutreffen. Als Ursache der Flammen stellte die Feuerwehr im Gemeinschaftsraum des Kellers einen brennenden Sessel fest, der auch schnell gelöscht werden konnte.

Insgesamt waren 54 Brandbekämpfer der Freiwilligen Feuerwehren Wildeshausen, Düngstrup und Dötlingen mit zwölf Fahrzeugen vor Ort. Zur Versorgung der Verletzten waren zudem sieben Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge und sechs Fahrzeuge der schnellen Einsatzgruppe Wildeshausen/Ahlhorn vor Ort. Die Polizei hat den Keller samt Sessel beschlagnahmt. Die Bewohner dürfen den Brandort nicht betreten. Ob Schaden am verrußten Gebäude entstanden ist, blieb zunächst unklar. Die verständigten Hausmeister kümmerten sich nach der Freigabe darum, die Wohnungen zu sichern.