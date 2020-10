Die neuen Containerklassen auf dem Gelände der Holbeinschule dürfen nach den Herbstferien noch nicht genutzt werden. (Koopmeiners)

Die Eltern der Holbeinschule und der Realschule in Wildeshausen sind mit ihrer Geduld am Ende. Die Elternvertretungen üben heftige Kritik an Politik und Verwaltung der Stadt. Der Grund: Die neuen Containerklassen an beiden Schulen sollten zum neuen Schuljahr in Betrieb genommen werden. Dann seien die Schulen auf den Herbst vertröstet worden. Und nun können die dringend benötigten Räume auch nach den Herbstferien immer noch nicht genutzt werden, weil die erforderlichen Baugenehmigungen für die zweigeschossigen Containerklassen fehlen. Laut Stadtverwaltung sollen die Klassenzimmer erst Ende November genutzt werden können.

„Wir Elternräte der Holbein- und der Realschule erwarten, dass die Politik und die Verwaltung auf absolute Dringlichkeit beim Landkreis setzen und dass zeitnah im Interesse aller in städtischer Trägerschaft befindlichen Schulen ein zukunftsorientiertes Raumnutzungskonzept erarbeitet und an Lösungen für sinnvolle An- und Neubauten gearbeitet wird“, schreiben die Elternratvorsitzenden Maren Becker-Jäschke (Realschule) und Petra Greiser (Holbeinschule) an die Stadt. „Wir wissen nun seit vielen Jahren, dass die Stadt wächst und somit auch der Nachwuchs irgendwann mal zur Schule geht, an denen es massiv an Platz mangelt und die Zustände nicht die besten sind“, erklären sie weiter. Die beiden Vorsitzenden erinnern an die vergangenen zehn Jahre mit zahlreichen Problemen. Trotz eines Anbaus an die Sankt-Peter-Schule hätten dort und an der benachbarten Holbeinschule 2012 zwei Container aufgestellt werden müssen. 2014 sei die Wallschule gefolgt und musste jahrelang damit leben. Inzwischen stünden auch an der Hauptschule und Realschule Klassencontainer.

Seit März kämpften die Schulleitungen und Lehrkräfte mit den Einschränkungen beim Lernen und den Corona-Beschränkungen. Die Kinder würden noch immer unter diesen Bedingungen leiden, erklären Becker-Jäschke und Greiser. „Wenn ich im Privatbereich im Frühjahr weiß, dass ich im Sommer etwas dringend brauche und es auch bestelle, erwarte ich vom Lieferanten, dass pünktlich geliefert wird. Hier zählt die zurzeit sehr beliebte Corona-Ausrede nicht“, betonen die Elternratsvorsitzenden. Sollte eine Nachricht über klare Aussagen zum Lieferverzug nicht vorliegen, würde man nachfragen, Druck machen oder anderweitig bestellen.

Durch die Verschiebungen hätten die Schulleitungen wiederholt umplanen und Klassen in Fachräumen oder der Mensa unterbringen müssen. Nun die erneute Verschiebung vor den Herbstferien. Hinzu komme die Erkenntnis, dass Containerheizungen mit Strom betrieben werden und an der Holbeinschule die Leitungen nicht für die Leistung ausgelegt seien. „Ein angekündigtes Bauantragsverfahren mit höchster Priorität darf und kann doch keine Monate dauern“, kritisieren die Elternvertreter. „Wir wissen, dass Räumlichkeiten, in denen unterrichtet wird, alle 20 Minuten gelüftet werden sollen. Bleibt nur zu hoffen, dass an eine gute Isolierung gedacht wurde“, fügen sie hinzu.