Fachanwalt Thomas van Kempen erhält dieser Tage viele Nachfragen zum Thema Rechte von Berufstätigen mit Kindern. (INGO MÖLLERS)

Thomas van Kempen: Auch in dieser Situation treffen Eltern die gleichen arbeitsvertraglichen Verpflichtungen, die auch sonst gelten. Auch Eltern, die betreuungsbedürftige Kinder zu Hause haben, müssen ihre Arbeitsleistung erbringen.

Nein. Rechtsgrundlage für die Schul- und Kitaschließungen ist das Infektionsschutzgesetz. Damit sind die sonst bestehenden Verpflichtungen des Staates, Unterricht und Kinderbetreuung anzubieten, ausgesetzt. Das niedersächsische Kultusministerium hat angeordnet, dass für Beschäftige aus den Bereichen Pflege, Gesundheit, Medizin und öffentliche Sicherheit wie Polizei, Justiz, Rettungsdienste, Feuerwehr und Katastrophenschutz sowie zur Aufrechterhaltung der Daseinsvorsorge eine Notbetreuung für Schüler bis maximal Schuljahrgang acht angeboten werden soll. Auch in Kindertagesstätten können Notgruppen gebildet werden. Diese Notbetreuung soll in kleinen Gruppen stattfinden und auf das notwendige Maß begrenzt werden.

Nein. Ist ein Arbeitnehmer aus in seiner Person liegenden Gründen für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit an der Erbringung seiner Arbeitsleistung ohne eigenes Verschulden gehindert, so ist ihm gemäß Paragraf 616 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) dennoch das Arbeitsentgelt weiter zu zahlen. Das Musterbeispiel hierfür ist die Betreuung eines kranken Kindes über einige Tage. Hier liegt das Problem jedoch darin, dass schon jetzt absehbar ein erheblicher Zeitraum der Verhinderung eintreten wird. Dann entfällt der Vergütungsanspruch von Anfang an.

Sie würden sich der Gefahr einer Abmahnung und im Extremfall auch einer Kündigung aussetzen. Bei beidem ist jedoch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Die Arbeitsgerichte würden ganz sicher die besondere Situation berücksichtigen. Auf jeden Fall entfiele der Vergütungsanspruch des nicht arbeitenden Elternteils. Neben den Einkommenseinbußen ist auch zu beachten, dass hierbei die Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge entfiele. Dies könnte im Extremfall sogar zu einem Verlust des Krankenversicherungsschutzes führen.

Eltern können wie auch sonst in einem Arbeitsverhältnis ihren Arbeitgeber um Gewährung von Urlaub bitten. Arbeitnehmer dürfen sich jedoch nicht selbst beurlauben. Den Urlaub erteilt der Arbeitgeber unter Berücksichtigung der Wünsche und Interessen der Arbeitnehmer. Nur dringende betriebliche Belange oder die Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer können den Arbeitgeber berechtigen, die Erteilung von Urlaub zu verweigern. Am besten ist also, mit dem Arbeitgeber über die Erteilung von Urlaub zu sprechen.

Sonderurlaub und unbezahlter Urlaub wird nur auf der Grundlage besonderer Regelungen im Arbeitsvertrag oder im Tarifvertrag gewährt. Es wird nur in Ausnahmefällen eine auf diese Situation passende Regelung im Arbeitsvertrag oder im Tarifvertrag vorhanden sein. Wie bereits oben ausgeführt, gibt es keinen gesetzlichen Anspruch darauf, für die Kinderbetreuung zu Hause bleiben zu dürfen.

Nein. Ohne Absprache mit dem Arbeitgeber geht das nicht. Jedoch haben schon einige Arbeitgeber damit begonnen, eine Kinderbetreuung zu organisieren. Betroffene Eltern sollten ihren Arbeitgeber ansprechen und derartiges anregen.

Gut dran sind Eltern, die zu Hause arbeiten dürfen. Leider gibt es keinen gesetzlichen Anspruch auf einen Heimarbeitsplatz. Nur wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber dies so vereinbart haben, darf von zu Hause aus gearbeitet werden. Auch hier empfiehlt es sich also, mit dem Arbeitgeber zu sprechen. Es könnte auch im Interesse des Arbeitgebers liegen, dass die Arbeit anders organisiert und von zu Hause aus erledigt wird. Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, die Arbeitszeit zu verschieben und während der Zeiten zu arbeiten, zu denen die Kinderbetreuung zu Hause sichergestellt ist. Es könnten Überstunden abgebaut oder Sollstunden aufgebaut werden. Auch hat die Bundesregierung die Voraussetzungen für Kurzarbeit abgesenkt, sodass von Arbeitgeberseite hierdurch die Kinderbetreuung erleichtert würde. All dies erfordert jedoch ein Miteinander von Arbeitnehmer und Arbeitgeber. In dieser Situation sind also noch mehr als sonst Gespräche erforderlich.

Arbeitgeber sind gegenüber ihren Arbeitnehmern zur Fürsorge verpflichtet. Sie haben den Gesundheitsschutz ihrer Arbeitnehmer zu beachten. Der Betrieb muss so organisiert sein, dass niemand unverhältnismäßigen Gesundheitsgefahren ausgesetzt ist. Hierzu gehört die Bereitstellung von entsprechender Schutzkleidung, aber auch eine entsprechende Organisation. Geht von Arbeitnehmern eine Ansteckungsgefahr aus, müssen sie dafür sorgen, dass jene fernbleiben. Schicken Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer nach Hause, sind die Arbeitnehmer bezahlt freigestellt.

Um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, ordnen die Behörden in vielen Fällen eine Quarantäne an. Die Quarantäne gilt in Deutschland auch für Menschen, bei denen lediglich ein Verdacht besteht. Arbeitnehmer, die durch behördliche Anordnung unter Quarantäne gestellt sind, erhalten nach den Regelungen des Infektionsschutzgesetzes für die ersten sechs Wochen Entgeltfortzahlung und im Anschluss daran Krankengeld. Die Entgeltfortzahlung kann sich der Arbeitgeber sogar erstatten lassen. Selbstständige, die durch behördliche Anordnung unter Quarantäne gestellt worden sind, können nach dem Infektionsschutzgesetz ihren Verdienstausfall geltend machen. Wer freiwillig, also ohne behördliche Anordnung, Quarantäne hält, bekommt keine Erstattung. Unabhängig davon sind arbeitsunfähige Arbeitnehmer über die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfalle und über das Krankengeld abgesichert. Als Ausnahmeregelung sind Ärzte nunmehr auch nach telefonischer Konsultation dazu befugt, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen auszustellen.

Theoretisch ist dies denkbar. Die Folgen der Epidemie sind für uns alle noch nicht absehbar. Inwiefern die Unternehmen tatsächlich hierdurch in Mitleidenschaft gezogen werden, bleibt abzuwarten. Die durch die Bundesregierung erweiterten Regelungen der Kurzarbeit können hierzu einiges abfedern. Sollten dennoch betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden, ist jede einzelne von ihnen darauf zu überprüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für diese vorliegen. Dies geschieht durch Erhebung einer Kündigungsschutzklage vor dem Arbeitsgericht. Hierzu ist unbedingt die dreiwöchige Frist zur Klageerhebung ab Zugang der schriftlichen Kündigung zu beachten.

Zur Person

Thomas van Kempen (53)

ist gebürtiger Delmenhorster und seit 1996 Rechtsanwalt in Delmenhorst. Seit 2004 ist er Fachanwalt für Arbeitsrecht. Derzeit wird er vermehrt mit Fragen rund um Arbeitsrechte in Zeiten des Corona-Virus konfrontiert.