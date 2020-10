Die Arbeiten auf der Autobahn 1 zwischen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener gehen auf die Zielgeraden. (Gloria Balthazaar)

Wer von Wildeshausen-Nord auf die Autobahn 1 in Richtung Bremen fahren will, muss einen Umweg fahren. Denn aufgrund der Fahrbahnerneuerung ist die Anschlussstelle derzeit gesperrt. Und das wird auch noch eine Weile so bleiben. Die Freigabe der Anschlussstelle verzögert sich voraussichtlich bis Mittwoch, 28. Oktober, teilt die Straßenbaubehörde mit. Der Grund sind unter anderem zusätzlich festgestellte Schadstellen im Anschlussbereich. Auf der Autobahn selbst scheinen die Arbeiten hingegen auf die Zielgeraden zu gehen.

Wer vergangene Woche über die A1 in Richtung Bremen gefahren ist, wird sich womöglich gewundert haben: Der Verkehr wird nicht mehr auf die Gegenfahrbahn geleitet. Nach rund sieben Monaten neigen sich die Bauarbeiten im Abschnitt zwischen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener dem Ende entgegen. Bis Ende November soll die Baustelle komplett zurückgebaut sein und der Verkehr wieder ohne Einschränkungen fließen können. Das erklärt Frank Zielesny von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg.

Aktuell werde die Beleuchtung zurück gebaut, anschließend die Fahrbahnübergänge, zum Schluss stehen noch Markierungsarbeiten an. Sperrungen seien nun, nachdem der Verkehr wieder übergeleitet wurde, nicht mehr vorgesehen. „Noch stehen die Absperrungen, dahinter kann also noch gearbeitet werden“, sagt Zielesny. Die Leitwände könnten problemlos abgebaut werden, problematisch würde es nur bei sogenannten „schwebenden Lasten“ werden.

„Ziel ist es, dass alles ohne größere Eingriffe vonstattengeht. Kurzfristig kann es allerdings zu Behinderungen kommen“, meint der stellvertretende Leiter der Straßenbaubehörde. Wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind – das ist für Ende November vorgesehen – wird die Baustelle „von hinten nach vorne entfernt“.

Die nächste Baustelle kommt noch in diesem Monat: Vom 22. bis 25. Oktober werden in Fahrtrichtung Osnabrück zwischen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord 25 Betonplatten ausgewechselt. „Das ist voraussichtlich die letzte Baustelle in diesem Jahr“, sagt Zielesny.

Größere Maßnahmen sind für das kommende Jahr noch nicht geplant. „Es wird aber wieder Erhaltungsmaßnahmen geben. Nach dem Winter beziehungsweise im ersten Quartal 2021 werden wir eine Bestandsaufnahme machen“, kündigt er an. Danach habe man einen Überblick, welche Platten, womöglich auch witterungsbedingt, kaputt seien: „Dann wird das Programm für nächstes Jahr gestrickt, und die Ausschreibungen gehen raus.“

Grundsätzlich gelte: Eine Betonplatte lässt sich an einem Tag austauschen. „Auf der A 1 ist das aber nicht möglich. Da die Autobahn stark befahren ist, muss der Verkehr hier auf die Gegenfahrbahn umgeleitet werden“, erläutert Zielesny. Da allein der Aufbau der Verkehrssicherung rund 14 Tage in Anspruch nehme, wird der Austausch mehrerer Platten zusammengefasst. „Und dann müssen die Maßnahmen zwischen Ahlhorner Dreieck und Dreieck Stuhr so getaktet sein, dass auf der A 29 und A 28, also auf der Ausweichstrecke, nicht auch gebaut wird. Wir können nicht alles lahmlegen“, sagt Zielesny.