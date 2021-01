Es erinnert an einen schlechten Film. Im Kleiderschrank des Schlafzimmers findet ein 38-jähriger Mann in einer Dezembernacht 2013 bei seiner Ehefrau in Ahlhorn einen anderen Mann. In seiner Eifersucht schlägt er den vermeintlichen Liebhaber mit zwei Fausthieben nieder, holt dann ein Fleischerbeil aus der Küche und verletzt damit seine Ehefrau und deren Freund. „Man könnte darüber schmunzeln“, sagte Richter Sebastian Bührmann, der den Vorsitz im Prozess gegen den inzwischen 45-jährigen Mann hatte, der sich nun – mehr als sieben Jahren nach der Tat – vor dem Landgericht Oldenburg verantworten musste. Doch geschmunzelt hat das Gericht nicht. Stattdessen verurteilte es diese Woche den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten, setzte diese aber zur Bewährung von zwei Jahren aus. Zudem muss er eine Geldstrafe von 1000 Euro an das Ronald-McDonald-Haus in Oldenburg leisten.

In seiner Urteilsbegründung betonte Richter Bührmann: „Das Ganze ist nur haarscharf an einer Katastrophe vorbeigegangen. Menschen hätten schwer verletzt werden können, wenn man sich das Tatwerkzeug anschaut.“ Er wollte sich nicht ausmalen, was alles hätte passieren können. „Gott sei Dank sind nur Schnittwunden entstanden“, fügte er hinzu. Verharmlosen wollte der Richter diese Verletzungen aber keineswegs. Immerhin hatte der Angeklagte insbesondere bei seiner damaligen Ehefrau eine sehr stark blutende Schnittverletzung von mehreren Zentimetern, die quer über die Nase bis zur Oberlippe verlief, verursacht. „Ihre Ex-Frau muss lebenslang mit der Narbe leben“, betonte er. Daran hätten auch die zwei Schönheitsoperationen nichts geändert, denen sie sich bereits unterzogen hat. „Das werden wir nicht kleinreden. Das sind schwerwiegende Verletzungen“, sagte Bührmann.

Obwohl der Richter die Gewalttat nicht kleinreden wollte, sah er nach Ende der Beweisaufnahme den Tatvorwurf des versuchten Totschlags nicht gegeben. Diese Einschätzung teilte auch der Staatsanwalt, sodass die ursprüngliche Anklage wegen versuchten Totschlags auf gefährliche Körperverletzung in zwei rechtlich zusammenhängenden Fällen abgeändert wurde.

In einer ausführlichen Einlassung hatte der 45-jährige Angeklagte am ersten Prozesstag (wir berichteten) grundsätzlich die Tat eingeräumt. Er bestritt allerdings, eine Tötungsabsicht verfolgt zu haben. „Ich wollte niemanden ernsthaft verletzen oder töten. Ich habe das Schlachterbeil aus der Küche geholt, weil ich ihnen Angst machen wollte“, sagte er. Seiner Ansicht nach würde die Schwere der Verletzungen dies auch belegen. So habe er das Beil zwar eingesetzt, aber bewusst nicht mit der scharfen Seite des Beils auf den Mann eingeschlagen, sondern mit der stumpfen Seite. Seine Ehefrau sei dann hinzugekommen, habe sich eingemischt und sei dabei verletzt worden.

Eine Rechtsmedizinerin, die als Gutachterin vor Gericht aussagte, bestätigte die Aussage des Angeklagten. Nachdem sie sich die Fotos von den Verletzungen der Frau angeschaut hatte, kam sie zu dem Schluss: „Wenn man mit Wucht dieses scharfe Werkzeug eingesetzt hätte, würde das nicht so glimpflich ausgehen. Man würde dann tiefere Verletzungen erwarten.“ Und auch die Fotos von den Verletzungen des vermeintlichen Liebhabers würden zu den Schilderungen des Angeklagten passen. „Wenn es eine Hiebverletzung wäre, wäre diese nicht so oberflächlich“, sagte die Rechtsmedizinerin.

Neben dem rechtsmedizinischen Gutachten sprach auch die Aussage des vermeintlichen Liebhabers, ein 51-jähriger Mann, für die Version zum Tatgeschehen, die der Angeklagte abgegeben hatte. „Er hat mich mit dem Beil nicht stark geschlagen, sondern so, als ob er mir nur Angst machen wollte“, erklärte er vor Gericht. Auch Todesdrohungen habe er nicht vernommen. Ein sexuelles Verhältnis mit der damaligen Ehefrau des Angeklagten bestritt er. Stattdessen behauptete er, in der Küche nur einen Kaffee mit ihr getrunken zu haben und dann nach oben gegangen zu sein, um auf eine Freundin, die als Untermieterin dort wohnte, zu warten.

Sehr viel Informatives konnte der 51-Jährige zu der Tatnacht nicht beitragen. Im Gegenteil: Einige Angaben machten den Richter stutzig. „Ich glaube Ihnen nicht in allen Punkten“, sagte Bührmann. Unglaubwürdig erschien ihm insbesondere die Angabe zum Ort, wo der vermeintliche Liebhaber der Frau auf den Angeklagten traf. Der 51-Jährige behauptete, dass dies im Flur gewesen sei. Sich in einem Kleiderschrank versteckt zu haben, bestritt er. „Ich frage mich, warum dann die Tür zu dem Kleiderschrank offen stand und Blut im Schlafzimmer war. Warum sollte der Angeklagte lügen?“, hielt der Richter dem Zeugen entgegen und konfrontierte ihn mit Bildern des Tatorts. Dessen Antwort war jedoch nicht mehr als eine Gegenfrage: „Warum soll ich lügen?“ Auch dass er sich beim zweiten Aufeinandertreffen mit dem Angeklagten, als dieser mit dem Beil auf ihn losging, im Bad befunden habe, wollte er nicht einräumen. „Es kam mir vor, als wäre es im Flur passiert. Wir waren vielleicht in der Nähe des Bades“, sagte er.

Dem 51-Jährigen war die Befragung sichtlich unangenehm. Er blieb jedoch trotz mehrfachen Nachhakens des Richters wortkarg und hielt an seiner Geschichte fest. Auch der Staatsanwalt fragte noch einmal nach: „Alles, was Sie uns gesagt haben, entspricht der Wahrheit? Wollen Sie das alles so stehen lassen?“ Nachdem dieser das bejahte, entließ ihn der Richter mit den Worten: „Ich will das nicht überstrapazieren.“