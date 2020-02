Das 1971 eröffnete Autokino am Reinerweg, das für rund 700 Fahrzeuge Platz bot, war jahrelang die Attraktion in Delmenhorst. Vor 25 Jahren war das Ende des Autokinos dann mit dem Abriss endgültig besiegelt. (Stadtarchiv Delmenhorst)

Die Sporthalle Am Wehrhahn steht dem Delmenhorster Sport wieder zur Verfügung. Sie war im November 1993 nach einer Brandstiftung bis auf die Grundmauern abgebrannt. Der Wiederaufbau am alten Standort hat gut drei Millionen Mark gekostet. – Aus Schaden wird man klug: Die Halle ist jetzt wirksamer gegen Einbruch gewappnet und auch die Brandschutzeinrichtungen wurden verbessert. (1. Februar 1995)



Jahrelang war es die Attraktion zwischen Bremen und Oldenburg: Nun wird das Autokino am Reinersweg bald ein Stück Delmenhorster Geschichte sein – es wird abgerissen. Das 1971 eröffnete Autokino wirkte viele Jahre lang wie ein Magnet. Zu den Vorstellungen rollten im Schnitt knapp 500 Fahrzeuge an, maximal fanden 700 Autos auf dem 28 000 Quadratmeter großen Kinogelände Platz. Das Filmangebot war vielfältig und traf den Geschmack des Publikums, das es sich fast wie zu Hause in den Autos gemütlich machen konnte. Wärme und Ton gelangten per Kabel und Schlauch von Zapfstellen ins Innere der Fahrzeuge. Auf dem Programm standen auch legendäre Filme der Kinogeschichte wie „Ben Hur“ oder „Vom Winde verweht“, die auf der 576 Quadratmeter großen Projektionsfläche besonders gut zur Geltung kamen. 18 Jahre lang lief das von Klaus Kaspar betriebene Autokino am Reinersweg – zuletzt allerdings immer schleppender. 1989 war Schluss. Kaspar gab aus wirtschaftlichen Gründen auf und ein Nachfolgepächter aus Berlin – ihm gehört auch das am Reinersweg gelegene Freizeit- und Fitnesscenter – stieg in den Pachtvertrag ein. Doch der Pächter aus Berlin hatte kein Interesse mehr am Autokino. Das knapp drei Hektar große Areal blieb seitdem ungenutzt. Jetzt aber nicht mehr lange, denn nach Beendigung der Abbrucharbeiten soll auf dem Gelände des Autokinos ein neues Gewerbegebiet entstehen, der „Gewerbepark Ost“. (1. Februar 1995)



Neue Abteilung bei den Delmenhorster Stadtwerken: Der städtische Eigenbetrieb wird in die Wärmeversorgung einsteigen. Den Anfang macht die Errichtung eines Blockheizkraftwerks bei den Städtischen Kliniken. Außerdem sollen die Stadtwerke der Baubecon, dem Nachfolgeunternehmen der Neuen Heimat, ein Angebot zur Wärmeversorgung ihrer Wohnungen machen, empfiehlt der Stadtwerkeausschuss des Stadtrats. (2. Februar 1995)



Niedersachsen ist das einzige Bundesland, in dem es noch Bürgermeister und Gemeindedirektoren gibt, in dem also das Amt des Bürgermeisters von dem des höchsten Verwaltungsbeamten getrennt ist. Und das sollte auch so bleiben, meint die Delmenhorster SPD, deren Unterbezirksparteitag sich jetzt mit großer Mehrheit für die Beibehaltung der Ämtertrennung ausgesprochen hat. Da half auch der Auftritt von Sigmar Gabriel nichts, der als Sprecher des Arbeitskreises Innenpolitik des Niedersächsischen Landtags zuvor ein Referat zu dem Thema gehalten hatte. Darin hatte Gabriel sich massiv dafür ausgesprochen, das Amt des Gemeindedirektors mit dem des Bürgermeisters zu vereinen und den Bürgermeister von den Bürgern per Direktwahl nominieren zu lassen. Auch in anderen Gremien der Stadt sorgt das Thema Änderung der Kommunalverfassung zurzeit für Diskussionen. So plädiert unter anderem das Delmenhorster Handwerk ebenfalls für „das bewährte Führungsgremium aus Oberbürgermeister und Oberstadtdirektor und die Beibehaltung dieser Strukturen“. Dieser Meinung ist auch der CDU-Stadtbezirksverband Nord. Dessen Vorsitzender Kurt Freimuth argumentiert, die Doppelspitze von Bürgermeister und Verwaltungschef sei das Ergebnis einer konsequenten Gewaltentrennung und dabei müsse es bleiben. (3./7. Februar 1995)



Die Stuckenberg-Sammlung der Städtischen Galerie Haus Coburg ist um ein weiteres Gemälde des Delmenhorster Malers bereichert worden. Es trägt den Titel „Im Garten“ und ist jetzt von der Vorsitzenden des Freundeskreises Haus Coburg, Marianne Röhrs, der Galerieleiterin Barbara Alms übergeben worden. Der Erwerb des Gemäldes ist durch viele Spenden ermöglicht worden. (3. Februar 1995)



„Mittelstands- und arbeitnehmerfeindlich“ nennt die Kreishandwerkerschaft Delmenhorst/Oldenburg-Land die geplante Änderung des Ladenschlussgesetzes. Die damit verbundenen längeren Öffnungszeiten würden den handwerklichen Fachgeschäften höhere Kosten bescheren, die dann mit höheren Verkaufspreisen aufgefangen werden müssten, schreibt Hartmut Günnemann, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. Neue Ladenschlusszeiten würden die Marktstrukturen weiter zulasten der Fachgeschäfte verschieben. Dadurch könnten Vollzeit- und Dauerarbeitsplätze massiv in Gefahr geraten. (31. Januar 1995)



In keinem Delmenhorster Stadtteil ist der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die Sozialhilfe beziehen, höher als in Deichhorst. Laut Statistik liegt er dort bei 16 Prozent. Zum Vergleich: Als durchschnittlicher Wert ist für die gesamte Stadt eine Quote von 7,6 Prozent errechnet worden. An zweiter Stelle folgt der Stadtteil Hasport/Annenheide mit 15 Prozent, dicht gefolgt von Schafkoven/Donneresch mit 14,9 Prozent. Schafkoven/Donneresch ist übrigens demografisch gesehen der jüngste Delmenhorster Stadtteil. Dort leben fast 1700 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 17 Jahren, gefolgt von Deichhorst mit 1240 Kindern und Jugendlichen. (7. Februar 1995)



