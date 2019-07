Bei der Regio-VHS wird das Dach saniert, doch bei den großen Energieeffizienzprojekten herrscht seit knapp zwei Jahren Funkstille. Die Gemeinde wartet weiter auf den Förderbescheid der KfW-Bank. (Ingo Möllers)

Ganderkesee. Seit Anfang Juni ist der Blick auf das Alte Rathaus durch ein Baugerüst und einen Baukran verstellt. Grund dafür ist die energetische Sanierung des Daches des historischen Gebäudes, in dem bekanntlich die Regio-Volkshochschule untergebracht ist. Damit geht die Gemeindeverwaltung beim Thema energetische Sanierung sozusagen mit gutem Beispiel voran, ehe es im Herbst wieder die Aufgabe sein wird, auch private Hauseigentümer von den Vorteilen einer guten Dämmung zu überzeugen.

Zweieinhalb Jahre ist es jetzt her, dass die politischen Gremien mit dem „Integrierten Quartierskonzept“ das größte Sanierungsprojekt in der Geschichte der Gemeinde Ganderkesee auf den Weg gebracht haben. 2800 Gebäude in zwei festgelegten Quartieren im Ortskern Ganderkesee sowie in Bookholzberg haben die Experten des Bremer Energie-Effizienz-Büros BEKS daraufhin hinsichtlich ihres Optimierungspotenzials unter die Lupe genommen. Dabei hatten sie festgestellt, dass über 900 Heizkessel bereits 20 Jahre und mehr auf dem Buckel haben. Für Ganderkesee errechneten sie ein Einsparpotenzial zwischen 8,6 und 17,2 Prozent in den kommenden zehn Jahren, für Bookholzberg sogar zwischen neun und 19,5 Prozent.

Allerdings sind die Informationsveranstaltungen, die die Gemeinde zu dem Thema angeboten hatte, damals nur auf sehr geringes öffentliches Interesse gestoßen. „So zäh haben wir das in anderen Kommunen noch nie erlebt. Wir wissen jetzt, wie es nicht geht“, äußerte sich BEKS-Mitarbeiterin Silke Strüber im April 2017 frustriert.

Und seit das Fachbüro im November 2017 seine Ergebnisse präsentiert hat, herrscht Funkstille in der Angelegenheit. „Das hat tatsächlich damit zu tun, dass die Förderzusage der KfW-Bank bis heute noch aussteht“, erklärt Klimaschutzmanager Lars Gremlowski auf Nachfrage. Allerdings seien deren Haushaltsmittel bis weit in den Herbst 2018 hinein gesperrt gewesen, sodass die KfW-Bank auch erst im Anschluss daran damit begonnen habe, die Anträge zu bearbeiten. Das ist jetzt also etwa neun Monate her. Die Erfahrung zeige aber, dass die Bearbeitungszeit auch gut ein Jahr in Anspruch nehmen könne, sagt Gremlowski.

Vor diesem Hintergrund erwartet der Klimaschutzmanager die Förderzusage noch im Sommer. „Dann werden wir im Herbst mit dem Thema noch einmal durchstarten“, kündigt Gremlowski an. Um die notwendige Öffentlichkeitsarbeit soll sich ein externes Büro kümmern, das per Ausschreibung gefunden werden soll. Von der Einstellung eines Sanierungsmanagers, wie es das Konzept ursprünglich vorgesehen hat, ist die Gemeinde dagegen komplett abgerückt.

Regio-VHS als Anschauungsobjekt

Bis dahin dient also die Regio-VHS im Ortskern erst einmal als Anschauungsobjekt. Das etwa 700 Quadratmeter große Satteldach erhält gerade eine 14 Zentimeter dicke Aufsparrendämmung aus Steinwolle. „Im Rahmen dieser Sanierung werden außerdem neue Dachfenster eingebaut und die vorhandenen Gauben gedämmt und neu verkleidet“, berichtet Architektin Alexandra Vollmer vom Fachdienst Gebäudeservice. Außerdem würden bei dieser Gelegenheit gleich neue Dachziegel gedeckt und neue Regenrinnen angebracht. Die Gesamtkosten der energetischen Sanierung belaufen sich auf voraussichtlich 120 000 Euro. Anfang August soll die Maßnahme abgeschlossen sein.

Die Dachsanierung der Regio-VHS ist eine der priorisierten Maßnahmen für eigene Liegenschaften, die der Gemeinderat im Klimaschutzkonzept festgelegt hat. Laut Gremlowski betrage die Energieeinsparung nach der Sanierung etwa sieben Prozent, was einer Kohlendioxid-Einsparung von etwa zwei Tonnen pro Jahr entspreche.

Auch die Mitarbeiter der Regio-VHS freuen sich im übrigen über die zusätzliche Dämmschicht, da sich die Temperatur in dem Altbau, insbesondere im Obergeschoss, nach der Sanierung deutlich besser steuern lasse. Bisher sei es im Winter im Obergeschoss zeitweilig etwas kühl und im Sommer hingegen mitunter zu heiß gewesen, berichtet Andreas Lembeck, Leiter der Regio-VHS aus leidvoller Erfahrung.