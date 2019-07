Wer in Ganderkesee ein Auto zulassen will, steht gegenwärtig vor verschlossenen Türen, wenn er keinen Termin hat. Ausweichmöglichkeiten gibt es in Wildeshausen und Hude. (Jochen Brünner)

Die Nachricht aus der Ganderkeseer Gemeindeverwaltung klingt erst einmal nicht besonders spektakulär: „Die Kfz-Zulassungsstelle im Ganderkeseer Rathaus bleibt aufgrund massiver Krankheitsfälle bis einschließlich 12. Juli geschlossen. Online vereinbarte Termine können weiterhin wahrgenommen werden. Kfz-Zulassungen sind im Kreishaus Wildeshausen und anderen Außenstellen möglich. Die Gemeindeverwaltung bittet um Verständnis“, teilte Gemeindesprecher Hauke Gruhn am Mittwochmorgen mit. Und auf absehbare Zeit werde sich die Lage wohl auch nicht wirklich bessern.

Es ist aber nicht das erste Mal, dass die Zulassungsstelle in Ganderkesee personelle Engpässe vermeldet, auch wenn die Gemeinde in der Vergangenheit nicht nur gesundheitliche, sondern auch „organisatorische Gründe“ für die eingeschränkten Öffnungszeiten angeführt hat. Trotzdem fragt sich der Laie: Ist es nicht möglich, in einer Gemeindeverwaltung mit rund 400 Köpfen und einem traditionell stark frequentierten Bereich wie der Kfz-Zulassungsstelle eine Vertretungsregelung zu organisieren, um den Betrieb zuverlässig sicherzustellen?

Aber so einfach ist das natürlich nicht. Denn nicht jeder Verwaltungsmitarbeiter darf ein Kraftfahrzeug zulassen. Auch wenn letztlich die Beschäftigten der Gemeinde den Stempel auf die Papiere drücken, fällt die Zulassungsstelle nämlich in den Zuständigkeitsbereich des Landkreises Oldenburg. „Neben der entsprechenden Qualifikation brauchen die Mitarbeiter auch noch einen zusätzlichen Arbeitsvertrag mit dem Landkreis“, erläutert Heike Lüning, stellvertretende Leiterin des Straßenverkehrsamtes des Landkreises Oldenburg. Und den haben eben nicht so viele.

„Krankheiten kann man nicht vorhersehen, das müssen wir jetzt durchstehen“, bedauert auch Lüning den Engpass. „Wenn die Außenstelle in Ganderkesee geschlossen ist, merken wir das natürlich auch an einem entsprechend größeren Andrang in Wildeshausen“, erklärt sie. Im Kreishaus befindet sich die Zulassungs-Zentrale, weitere Außenstellen gibt es in den Rathäusern in Hude, Wardenburg und Großenkneten.

So sei es auch nicht möglich, Mitarbeiter von einer Außenstelle in eine andere zu verschieben. „Wir haben nirgendwo einen Personalüberhang und sind in jeder Außenstelle am Limit“, erklärt Lüning. Zudem sei es organisatorisch schon gar nicht möglich, einen Mitarbeiter der Huder Verwaltung einfach so in Ganderkesee einzusetzen. Denn wer Kraftfahrzeuge zulässt, hat in der Regel durchaus auch noch andere Aufgaben. Von verwaltungsinternen Dingen wie PC-Berechtigungen einmal ganz abgesehen.

Ein wenig entspannen könnte sich die Situation im Herbst, wenn die dritte Phase des Projektes „Internetbasierte Fahrzeugzulassung“ – kurz i-Kfz – in Kraft tritt. Dann können die Autofahrer nämlich nicht nur Abmeldungen und Wiederzulassungen vom heimischen PC aus erledigen, sondern sämtliche Standardverfahren wie Neuzulassungen, Umschreibungen, Kennzeichenmitnahmen bei Halterwechseln sowie Adressänderungen. Das funktioniert aber nur für alle diejenigen Bürger, die im Besitz eines neuen Personalausweises in Kartenformat sind. Denn nur mit dem kann man sich online entsprechend registrieren.

Betroffen von der Situation sind übrigens auch die Autohäuser: Denn auch deren Mitarbeiter müssen nach wie vor persönlich vorstellig werden, um die entsprechenden Verwaltungsakte zu erledigen.