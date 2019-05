Betrunkener Mann narrt Polizei

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

„Entführung“ war gar keine

Jochen Brünner

Ein 57-jähriger, offensichtlich betrunkener Mann hat am Dienstag die Polizei in Ganderkesee genarrt. Er behauptete, seine Schwester sei entführt worden. Was sich jedoch als falsch herausgestellt hat.