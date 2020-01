Yvonne Ingenbleek ist beim NABU in Delmenhorst Zweite Vorsitzende. (INGO MÖLLERS)

Yvonne Ingenbleek: Dieser Aussage muss entschieden widersprochen werden! „Demokratisch“ sind die Ergebnisse gerade nicht, denn sie verstoßen gegen das Kommunalverfassungsrecht und stehen auf keiner gesetzlichen Grundlage.

Ja. Viele Beschlüsse hätten bei einer anderen Zusammensetzung der Gremien anders getroffen werden können. Wir verweisen zum Beispiel auf die sehr kontroversen Debatten um Bauen im Außenbereich. Schon die mögliche Anzahl der Stimmen der verschiedenen Akteure beeinflusst die Abstimmung weit vor der endgültigen Entscheidungsfindung. Dabei ist nicht von Belang, dass die Politiker alle gewählt sind. Es geht vielmehr um das Verhältnis der Kräfte zueinander. Ganz abgesehen davon, dass es einige sehr knappe Entscheidungen gab und auch manche, in denen der Verwaltungsausschuss sich im Geheimen gegen das Votum von Fachausschüssen gestellt hat.

Nun an alle Politiker zu appellieren, alle Beschlüsse gleichermaßen für rechtmäßig zu erklären beziehungsweise schlicht zu bestätigen, verletzt das demokratische Prinzip. Entscheidungen müssen unter den rechtmäßigen Bedingungen neu diskutiert werden. Man kann nicht einfach weiter machen, als sei nichts passiert! Maßnahmen, die aufgrund nichtiger VA-Beschlüsse umgesetzt werden sollen – und in vielen Fällen nicht einmal mehr im Rat zu bestätigen waren – müssen neu zur Diskussion gestellt werden!

Ansonsten droht eine Klagewelle, die Verwaltung und politisches Handeln länger lahm legen würde, als eine sofortige neue Diskussion unter rechtmäßigen Mehrheitsverhältnissen.

Zur Person

Dr. Yvonne Ingenbleek

ist 42 Jahre alt und lebt mit ihrer Familie in Delmenhorst. Die promovierte Politikwissenschaftlerin ist stellvertretende Leiterin der Zentralen Polizeidirektion Bremen und beim NABU in Delmenhorst Zweite Vorsitzende und für nachhaltige Siedlungsentwicklung zuständig.

Zur Sache

Ratssitzungen am Mittwoch

Direkt zwei Mal, um 17 und direkt im Anschluss um 18 Uhr, sind für diesen Mittwoch, 22. Januar, Ratssitzungen anberaumt worden, um aufzuräumen. Weil der Verwaltungsausschuss seit Beginn dieser Ratsperiode mit zwei Abgeordneten zu viel besetzt war (wir berichteten), soll an dem Tag über die neue Besetzung des VA abgestimmt werden. Im Anschluss sollen bereits einige der Ratsbeschlüsse, die durch den Fehler nichtig geworden sind, erneut gefasst werden. Die beiden öffentlichen Sondersitzungen finden in der Mensa des Gymnasiums an der Willmsstraße statt.