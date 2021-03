Die vorsorgliche Aussetzung der Corona-Impfungen mit dem Astra-Zeneca-Impfstoff sorgt auch im Landkreis Oldenburg für einigen Wirbel. „Die Verantwortlichen im Impfzentrum sind damit beschäftigt, alle für Grundschulen oder Kitas vereinbarten Termine mit dem Wirkstoff Astra-Zeneca für diese Woche abzusagen“, erklärt Landkreissprecher Oliver Galeotti. Klarheit über das weitere Vorgehen erhoffen sich alle Beteiligten im Verlauf der Woche, wenn die Europäische Arzneimittel-Agentur Entscheidungen trifft.

Laut Galeotti bleiben von dem Impf-Stopp die bereits vergebenen Termine mit den Wirkstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna absolut unberührt. Eines sei auf jeden Fall sicher: „Bei uns bleibt nicht eine Dosis übrig,“ betont Landrat Carsten Harings. Alle Impfmengen, die in den Landkreis kämen und die verimpft werden dürften, würden auch verimpft. Der aktuelle Impfprozess sei allerdings mit der Entscheidung des Paul-Ehrlich-Instituts und des Bundesgesundheitsministeriums sehr ins Stocken geraten. „Ich halte die Entwicklung in vielerlei Hinsicht für verheerend", äußert der Landrat deutlich seinen Unmut. Er kündigt an, unverzüglich weiter zu informieren, sobald Näheres bekannt werde.