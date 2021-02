Andreas Nuß hat viele Vorschläge, um Delmenhorst attraktiver zu machen. Zum Urnengang am 12. September möchte er sich als Kandidat für das Oberbürgermeisteramt zur Wahl stellen. (INGO MÖLLERS)

Andreas Nuß sieht zurzeit niemanden, der die Probleme der Stadt lösen kann – also will er es eben selbst machen. Dafür kandidiert er nun für das Oberbürgermeisteramt. Er tritt als parteiloser Kandidat an. Er will sich nicht abhängig machen – von niemandem, so der Eindruck.

Nuß ist durch und durch Delmenhorster. 1972 in der Stadt geboren, absolvierte er hier auch seine gesamte Schullaufbahn sowie seine Ausbildung im elterlichen Zimmereibetrieb. Nur für seinen Meister ging er eine Weile nach Kassel, um direkt danach mit der Urkunde in der Tasche nach Delmenhorst zurückzukehren und den Familienbetrieb zu leiten. Er sattelte ein Technikerstudium in Hochbautechnik drauf. Zwei Unfälle veränderten sein Leben. Er wechselte von der freien Wirtschaft in den öffentlichen Dienst und arbeitete in Bauämtern verschiedener Kommunen – zurzeit ist er in der Gemeinde Lemwerder tätig. Nebenbei war und ist er ehrenamtlich engagiert; unter anderem bei Bündnis 90/Die Grünen, wo er in Stuhr zwei Jahre als Vorsitzender fungierte. Laut Nuß ist sein Lebenslauf sein größtes Pfund: „Ich habe Erfahrung als angestellter Handwerker, Selbstständiger, im Öffentlichen Dienst und in der Kommunalpolitik“, sagt er.

Seit einem Jahr bereitet Nuß sich auf seine Kandidatur vor: „Ich habe Konzepte zu diversen Dingen ausgearbeitet. Die liegen alle fertig in der Schublade.“ Einige sind bereits auf seiner Internetseite detailliert nachzulesen. „Ich möchte von vornherein bürgernah und transparent vorgehen“, sagt Nuß.

Ein Beispiel ist sein geplanter Kampf gegen Kinderarmut. Mithilfe einer Umverteilung im Haushalt im Bereich der Allgemeinen Dienste und des Sozialen soll erreicht werden, dass die von ihm angegebenen circa 3500 betroffenen Kinder jeweils eine Unterstützung von 100 Euro im Monat erhalten. Auch der Altersarmut will Nuß sich zuwenden. Allein etwa 2000 alte Menschen seien in der Stadt von Altersarmut bedroht. Jeder soll 100 Euro mehr im Monat zur Verfügung haben. Dies würde zusätzliche jährliche Ausgaben von rund 2,4 Millionen Euro bedeuten. Woher soll das Geld kommen? Wenn es nach Andreas Nuß geht, aus dem Tourismus.

Nun ist Delmenhorst kein klassisches touristisches Ziel, das gibt auch Nuß zu: „Was haben wir hier denn schon? Die Nordwolle, die Kirchen und mit viel Liebe noch das Rathaus mit dem Wasserturm. Das war's. Die Internetseite der Stadt führt unter dem Stichwort Tourismus den Minigolfplatz auf. Da lachen doch die Hühner!“ Sein Konzept: „Delmenhorst braucht Eyecatcher. Dafür muss unter anderem die Innenstadt aufgewertet werden.“ Dabei setzt er zunächst auf das ehemalige Hertie-Gebäude. Hier stellt er sich eine Mischnutzung aus bezahlbarem Wohnraum, teuren Lofts, Geschäften und einer Aussichtsterrasse mit Café vor – alles vereint hinter einer „aufregenden Fassade“ nach dem Vorbild moderner niederländischer Architektur. Zudem müsse die Stadt mehr beworben werden – und zwar nicht im Umland, sondern mit Werbekampagnen, die in anderen Bundesländern laufen.

Zusätzliche „Eyecatcher“ und Anziehungspunkte sollen Begrüßungsschilder an den Ortseinfahrten der Stadt sowie das größte Insektenhotel Deutschlands werden. Letzteres hätte einen positiven Effekt mit Blick auf das Thema Umweltschutz. „Wie im gesamten Leben sind alle Themen miteinander verbunden.“

Mit diesem Gedanken möchte er auch an den Krankenhausbau herangehen. Statt eines Betonbaus, wie er laut Entwurf geplant ist, möchte er einen Stahl-Holz-Bau umsetzen. Dieser würde seinen Angaben zufolge nicht nur die Bauzeit erheblich verkürzen, sondern auch deutlich weniger Kohlendioxid verbrauchen. Zudem möchte Nuß dem Krankenhaus mindestens ein halbes Vollgeschoss für ein Labor hinzufügen – und einen Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach, statt neben dem Gebäude. „In Notsituationen zählt jede Sekunde. Fehlplanung kostet Leben“, sagt er.

Um an Geld zu kommen und gleichzeitig Fachkompetenz zu bündeln, möchte Nuß auf dem Gelände beim ehemaligen Autokino ein Kompetenzzentrum einrichten, für das er die BBS I und II sowie die Kreishandwerkerschaft, möglicherweise sogar die Volkshochschule in einem Gebäude unterbringt. Auf diese Weise will er Synergien schaffen und durch die Vermarktung der drei dadurch frei werdenden Grundstücke Geld in die Stadtkasse spülen. Denn Nuß hat zwar viele Konzepte für die Stadt ausgearbeitet, „aber die muss man sich auch leisten können“, gibt er selbst zu bedenken.

Doch bevor Andreas Nuß auch wirklich auf dem Wahlzettel zu finden sein wird, muss er noch eine Hürde nehmen. Insgesamt 220 Unterschriften von Unterstützern muss er sammeln, um zur Wahl zugelassen zu werden. Er könne es sich natürlich einfach machen und sie in Adelheide sammeln, wo er viel seiner Zeit in Vereinen verbringt. „Aber so einfach möchte ich es mir nicht machen“, sagt er. „Ich werde durch die Stadt fahren und mir die Unterschriften dort holen, wo man mich noch nicht kennt – vor allem im Stadtnorden.“

Zur Sache

Sieben Kandidaturen für ein Amt

Axel Jahnz kandidiert nicht erneut als Oberbürgermeister. Für die Kommunalwahlen am 12. September liegen bislang sieben Bewerbungen für seine Nachfolge im Delmenhorster Rathaus vor. Neben dem an dieser Stelle vorgestellten Andreas Nuß tritt für die CDU, mit Unterstützung von Bündnis 90/Die Grünen, Petra Gerlach an, die SPD will Funda Gür aufs Schild heben, die Delmenhorster Liste hat Bettina Oestermann nominiert, als Kandidat der FDP geht Murat Kalmis ins Rennen, für die Freien Wähler kandidiert Thomas Kuhnke und für der Gruppierung „Die Partei“ stellt sich Joschka Kuty zur Wahl.