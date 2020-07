Zu einem ungewöhnlichen Diebstahl wurde die Polizei in Wildeshausen gerufen. (Symbolbild) (Björn Hake)

Wildeshausen. Ein Minibagger mit angebautem Erdbohrer ist das Ziel von Dieben gewesen. Wie die Polizei mitteilt, montierten die bislang unbekannten Täter zwischen Dienstagnachmittag, 16.15 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.20 Uhr, fachgerecht den Erdbohrer eines Minibaggers, der an der Straße Am Krandel in Wildeshausen abgestellt war, ab und entwendeten diesen. Die Schadenshöhe bezifferten die Beamten mit etwa 3000 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 11 15 entgegen.