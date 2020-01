Die EWE Netz-Monteure besuchen Haushalte in Hude und Ganderkesee. (EWE Netz)

In den Gemeinden Hude und Ganderkesee klingeln ab sofort wieder die Gasmonteure von EWE Netz. Hintergrund ist die aufgrund von Lieferengpässen erforderliche Umstellung der Erdgasversorgung auf das alternative H-Gas. „Beim zweiten Besuch geht es darum, alle Gasgeräte technisch anzupassen“, erklärt Niels Neunaber, technischer Koordinator für das Projekt bei EWE Netz, in einer Mitteilung. Für jedes einzelne Gasgerät liege dafür jetzt das individuelle Material zur Umrüstung vor. Dabei stünden die Monteure vor einer logistischen Herausforderung. „Zusätzlich zum hohen Tempo müssen sie mit dem richtigen Material für das richtige Gerät zur richtigen Uhrzeit beim richtigen Kunden klingeln“, führt Neunaber aus. Das klinge einfach, sei aber bei 1000 bis 1500 Besuchen am Tag durchaus komplex.

Der Projektleiter warnt in diesem Zusammenhang: „Die Kunden, die unsere Termine nicht wahrnehmen, müssen wir vorübergehend von der öffentlichen Erdgasversorgung trennen.“ Hintergrund dafür sei, dass Ganderkesee und Hude an festgelegten Stichtagen von dem niederländischen Gas auf das alternative H-Erdgas umgestellt werden, dieser Termin sei nicht für einzelne Kunden verschiebbar. „Sollte ein Gasgerät dann nicht angepasst sein, könnte von diesem Gasgerät eine Gefahr für die Bewohner des Hauses ausgehen, sobald das alternative H-Gas in die Geräte einströmt“, erklärt Neunaber weiter. So könnte unter Umständen das Atemgift Kohlenmonoxid austreten. „Vor dieser potenziellen Gefahr müssen wir die Menschen schützen." Im Zweifel werde man daher sogar einen Bürgersteig aufgraben, um ein bestimmtes Gebäude von der Gasversorgung zu trennen. Die Kosten für diese Arbeiten müsse dann der Kunde tragen.

Alle Maßnahmen sollen 2023 abgeschlossen sein

Ganderkesee soll nach Angaben von EWE Netz Anfang 2021 vollständig auf H-Gas umgestellt sein. In Hude werden die letzten Kunden voraussichtlich Anfang 2023 das alternative H-Gas erhalten. Beide Gemeinden werden Neunaber zufolge jeweils schrittweise auf das H-Gas umgestellt, denn beide Orte liegen in mehreren sogenannten Gas-Umstellbezirken, die EWE Netz im gesamten Nordwesten eingerichtet hat. EWE Netz müsse sich bei dem Gasprojekt an den Gasleitungen orientieren, die im Boden liegen, nicht an Orts- oder Landkreisgrenzen. Das Unternehmen kann jeden Umstellbezirk in eine autonome Gas-Insel wandeln, in der entweder noch das niederländische Erdgas oder bereits das neue H-Erdgas eingeleitet wird.

Weitere Informationen zum Thema erhalten Kunden unter www.ewe-netz.de/erdgasumstellung oder unter Telefon 08 00 / 6 78 00 00.