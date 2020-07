Der Einbruch in ein Möbelzentrallager an der Rudolf-Diesel-Straße in Ganderkesee ist in der Nacht auf vergangenen Donnerstag für niemanden ein Erfolg gewesen. Nach Angaben der Polizei haben bislang unbekannte Täter gegen 1 Uhr nachts Fensterscheiben eingeschlagen und sich so Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Allerdings seien sie dann ohne Beute geflüchtet. Die Polizei habe, nachdem sie gerufen wurde, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ergriffen, so seien auch Spürhunde im Einsatz gewesen, dennoch verlief die Suche nach den mutmaßlichen Tätern erfolglos. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 1500 Euro. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Tataufklärung. Mögliche Zeugen können sich unter Telefon 04431 / 941 115 bei der zuständigen Polizei Wildeshausen melden.