Auf rund 24 000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der bei einem Unfall am frühen Montagmorgen auf dem Hasporter Damm entstanden ist. Laut Polizeibericht war ein 41-jähriger Delmenhorster mit seinem Auto in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle zwischen Annenheider Straße und Niedersachsendamm stand ein Lastwagen mit Anhänger auf der Straße. An dem wollte der Autofahrer vorbeifahren, hielt dabei aber offenbar nicht genug Abstand. Die beiden Fahrzeuge stießen seitlich zusammen, wodurch vor allem der Wagen des 41-Jährigen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Er war nach der Kollision so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.