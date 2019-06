Nun ist es gewiss: Der Vorfall am Dienstagmittag, bei dem ein 48 Jahre alter Radfahrer auf der Kirchhatter Staße in Dötlingen von einem Auto umgefahren worden ist, war kein Unfall, sondern Absicht. Der dringend tatverdächtige 62 Jahre alte Autofahrer war noch am Dienstag von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Als Motiv gab der Mann an, dass er derzeit ohne festen Wohnsitz und perspektivlos sei und durch die Tat eine Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt (JVA) bewirken wollte, heißt es seitens der Polizei. Nachdem der Mann die Nacht im Krankenhaus verbringen musste, wurde er am Mittwoch einer Richterin am Wildeshauser Amtsgericht vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde nun ein Haftbefehl gegen den Mann wegen versuchten Mordes erlassen.

Wie berichtet, war der 62-Jährige aus Mönchengladbach am Dienstag gegen 13.15 Uhr auf der Kirchhatter Straße in Richtung Hatten unterwegs, als er kurz vor der Straße „Zu Brockshus“ mit seinem Wagen nach links fuhr, den Fahrstreifen des Gegenverkehrs überfuhr und den 48-jährigen Radler erfasste, der dort auf dem Radweg unterwegs war. Der Radfahrer wurde auf einen Grünstreifen geschleudert und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass ihn ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus brachte. Nach ersten Angaben der Rettungskräfte bestand für ihn jedoch keine Lebensgefahr. Aufgrund der vor Ort aufgefundenen Spuren hatte die Polizei bereits Dienstag den Verdacht, dass der 62-Jährige den Radfahrer absichtlich umgefahren haben könnte. Dieser Verdacht hat sich nun bestätigt.