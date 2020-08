Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr, mehrere Meter bereits verlegter Kupferkabel von einer Baustelle an der Urneburger Straße gestohlen. Den entstandenen Schaden schätzten die Beamten auf rund 2000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Rufnummer 0 44 31 / 94 11 15 in Verbindung zu setzen.