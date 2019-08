Den Besucher erwarten Informationen, Exponate und Mitmach-Aktionen aus den Bereichen Landwirtschaft, Bau, Haushalt, Garten, Auto, Haustiere, Gesundheit und Ernährung und Energiebranche. (Fotos: INGO MöLLERS)

Mit strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen haben beste Voraussetzungen bestanden für die Eröffnung der Landtage Nord, der alljährlichen Agrarmesse in Wüsting. Bis zum 26. August präsentieren sich auf dem rund 130 000 Quadratmeter großen Ausstellungsgelände über 600 Aussteller mit Produkten und Dienstleistungen rund um das Kernthema Agrar und Freizeit. Bis zu 70 000 Zuschauer werden an diesem Wochenende erwartet.

Messeveranstalter Helmut Urban, auf dessen Hof die Landtage Nord stattfinden, nutzte seine Eröffnungsrede am Freitagvormittag, um über sein Leid zu klagen: Er sehe die Landwirte in den Medien viel zu schlecht dargestellt. „Vor allem die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender hauen auf die Bauern drauf“, schimpfte er. Landwirte würden immer als Bittsteller hingestellt, dieses Negativimage halte er nicht mehr aus. „Wir wollen uns nicht ständig ins schlechte Licht stellen lassen“, rief er.

Aus seiner Sicht würden die Landwirte für die Natur stehen. „Wer soll denn die Landschaft noch pflegen?“, fragte er mit ausgebreiteten Armen. Auf den Anbauflächen in Hude und umzu sei früher außer Heide nichts gewesen. Auch gebe es hier keinerlei Überdüngung. Er ärgerte sich ebenfalls über eine „junge Schwedin“, für deren USA-Reise sehr großer Aufwand betrieben werde. Gemeint war die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg, die derzeit emissionsfrei nach New York segelt. Die Anstrengungen der Landwirte würden hingegen kaum zur Kenntnis genommen, kritisierte Urban.

Er betonte, dass sich die heimische Landwirtschaft auf Augenhöhe mit den Verbrauchern befinde. „Man muss kein Fleisch aus Übersee kaufen. Dessen Qualität ist nicht besser“, sagte er unter dem Applaus der Zuschauer. Er räumte ein, dass es unter den Landwirten und Tierhaltern auch schwarze Schafe gebe. „Aber ich kenne keine“, fügte er sogleich hinzu.

Der Huder Bürgermeister Holger Lebedinzew hatte zu Urbans Rundumschlag ausgewählte Widerworte vorbereitet: „Es wird nicht alles so sein, wie du gesagt hast“, entgegnete er. Er mahnte, dass der Klimawandel Herausforderungen mit sich bringe und diese Entwicklung nicht von ungefähr komme. Ein Umkehrprozess müsse eingeleitet werden, die immer intensivere Bewirtschaftung der Böden könne so nicht weitergehen. „Ein Verweis auf schwarze Schafe bringt nichts“, sagte der Bürgermeister selbstbewusst.

Gleichzeitig erinnerte Lebedinzew daran, dass weltweit über 800 Millionen Menschen zu wenig zu essen hätten. „Die Lebensmittel kommen nicht vom Supermarkt oder aus dem 3D-Drucker, sondern von den Landwirten“, sagte er. Daher werde ein Dialog zwischen Verbrauchern und Erzeugern benötigt. Die Landtage Nord würden dazu eine gute Gelegenheit bieten.

Landrat Carsten Harings hingegen sprang Urban bei: „Mit dem erhobenen Zeigefinger vorgebrachte Ermahnungen bringen nichts“, sagte er. Er wolle weder eine Verbotskultur noch Landwirte an den Pranger gestellt sehen. Die Fleischherstellung in Deutschland dürfe aus seiner Sicht nicht zu harsch kritisiert werden. „Sonst wird das Fleisch eben in anderen Ländern produziert“, warnte der Landrat.

Einen Ehrengast hatten die Messeveranstalter ebenfalls eingeladen: Die Bundestagsabgeordnete Katja Suding. Die stellvertretende FDP-Parteivorsitzende wurde in Vechta geboren und ist auf dem landwirtschaftlichen Betrieb ihres Vaters groß geworden. „Die Landwirtschaft muss innovativer werden“, forderte sie, „selbsternannte Klimaretter“ und deren Forderungen nach mehr Tier- und Klimaschutz würden die Landwirte immer stärker unter Druck setzen. Klimaschutz sei in anderen Bereichen viel einfacher: „In einer Fabrik muss man zum Beispiel einfach nur Filter anbringen“, sagte sie. Der Klimaschutz dürfe die Landwirtschaft nicht zugrunde richten.

Suding sprach sich für einen Emissionshandel mit Zertifikaten aus, eine CO2-Steuer würde den Ausstoß nur teurer machen. Außerdem forderte sie, Wölfe ins Jagdrecht aufzunehmen, da diese eine immer größere Gefahr für Nutztiere und Menschen darstellen würden. „Es wurden bereits Wölfe auf Schulwegen gesichtet“, warnte sie. Und wenn Deiche aufgrund der Wolfsgefahr nicht mehr beweidet werden würden, würde der Küstenschutz darunter leiden.