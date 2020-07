Auf dem sandigen Grund, auf dem Klaus-Dieter Westphal, Vorsitzender der Fördergemeinschaft Koems, steht, soll die Festscheune entstehen. (INGO MöLLERS)

Harpstedt. Hier und da sprießt das Gras aus dem sandigen Boden. Reifenspuren haben sich in den Untergrund gedrückt. Ein wenig trostlos wirkt der Platz auf dem Koems-Gelände in Harpstedt, wo einst die Diskothek „Sonnenstein“ stand. Doch das soll nicht so bleiben. Eine neue Festscheune soll auf dem Platz gebaut werden. Eigentlich hätten die Arbeiten an der Holzkonstruktion schon Mitte Juni beginnen sollen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie kam es zu Verzögerungen, allerdings nur um ein paar Wochen. „Die Arbeiten an der Festscheune sollen im August starten“, berichtet Klaus-Dieter Westphal, Vorsitzender der Fördergemeinschaft Koems, die als Bauherr der Festscheune auftritt.

Nachdem die Diskothek abgebaut und ins Museumsdorf nach Cloppenburg abtransportiert war, stand die Frage im Raum: Was soll auf dem frei gewordenen Areal entstehen? Irgendetwas musste passieren. Denn: „Wir brauchen einen Lärm- und Sichtschutz“, erläutert Westphal. Eine Möglichkeit wäre gewesen, einen Wall aufzuwerfen. „Doch das hilft keinem“, meint der Vorsitzende der Fördergemeinschaft. So sei schließlich die Idee entstanden, ein neues Gebäude auf dem Areal zu errichten. „Für die Anwohner dient es als Sichtschutz, und wir haben etwas, wo wir feiern können“, führt Westphal aus. Denn je nach Bedarf will die Fördergemeinschaft Koems die Festscheune vermieten. Als Beispiel nennt der Vorsitzende das Schützenfest: „Wenn es mal regnet, können wir die Prager dort hineinsetzen.“ Und so ist es das erklärte Ziel der Fördergemeinschaft, das Schützenfest im kommenden Jahr, insofern Corona es erlaubt, in dem neuen Gebäude zu feiern.

Die ersten Pläne für eine Festscheune hatte der Huder Architekt Hermann Dunkler-Gronwald im Frühjahr 2018 vorgestellt. „Ich bin mit dem Gedanken herangegangen, nicht wieder ein Gebäude auf den Platz zu setzen. Denn der Festsaal daneben ist schon recht dominierend“, erklärt er seine Idee. Anstatt eines weiteren Gebäudes, das beheizt und versorgt werden müsste, soll auf dem Areal der einstigen Diskothek ein halbrunder, zur Straße geschlossener, aber zum Schützenplatz offener Holzbau entstehen. „Durch die Formgebung ist es ein Solitär zum Bestehenden“, erklärt Dunkler-Gronwald. Manche würden es als eine Art Zirkuszelt beschreiben. Für den Architekten ist es hingegen eher wie eine Musikmuschel, nur in groß, da sie eine Spannweite von rund 20 Metern und eine Firsthöhe von 7,60 Meter hat.

In der ersten Augustwoche sollen die Fundamente für die Holzkonstruktion gegossen werden. Am 11. August ist geplant, den Freigelenkrahmen des Baus aus Brettschichtholz aufzustellen. Danach soll eine Firma die Arbeiten am Dach ausführen, das von acht Holzpfeilern getragen wird. Der Boden der Festscheune, der im Moment noch sandig ist, soll mit Pflastersteinen befestigt werden. „Die Pflasterung wird hergerichtet. Wir beschränken uns aber auf das, was erforderlich ist“, betont Dunkler-Gronwald. Denn auch das sei ein Ziel seiner Planung gewesen: Das Maß der Versiegelung zu reduzieren. Während die alte Diskothek eine Grundfläche von 400 Quadratmeter hatte, sind es bei der Festscheune nur 170 Quadratmeter. „Damit wird der Außenbereich aufgewertet“, ist der Architekt überzeugt.

Auch wenn die Corona-Krise zu Verzögerungen beim Bau der Festscheune geführt hat, so stand das Projekt selbst nie auf der Kippe. „Die Finanzierung läuft über die Gemeinde“, erklärt Klaus-Dieter Westphal. Insgesamt 275 000 Euro wurden dafür vor Ausbruch der Krise im Haushalt eingestellt. Womöglich wird die Gemeinde Harpstedt aber noch etwas nachschießen. Denn ursprünglich war geplant, dass die Fördergemeinschaft Koems auch eine Eigenleistung erbringt. Die Ehrenamtlichen wollten die Maurerarbeiten übernehmen. „Wenn wir das machen, brauchen wir 30 Wochen“, merkt der Vorsitzende allerdings an. Bis die Festscheune fertig ist, würde es somit noch eine ganze Weile dauern. Die Schützen könnten ihr Fest im nächsten Jahr dann wohl doch nicht in der Festscheune feiern, so wie es eigentlich geplant ist. „Alternativ könnten wir uns für die Maurerarbeiten Unterstützung holen, aber dann müsste man mit Geld nachsteuern“, betont Westphal. Dann wäre die Gemeinde als Eigentümerin des Koems-Gelände gefragt.

12 000 Euro Einnahmeverlust

Für die Fördergemeinschaft ist es wichtig, dass die Festscheune schnellstmöglich steht und dort Veranstaltungen stattfinden können. Denn die Vermietung für Feierlichkeiten ist eine wichtige Einnahmequelle, über die sich der Verein finanziert. Durch die Corona-Krise ist die Fördergemeinschaft arg in Bedrängnis geraten. Sie stand sogar vor dem Aus. „Wir haben seit März keine Einnahmen mehr“, berichtet Klaus-Dieter Westphal. Sogar bis in den Oktober und November hinein gehen jetzt schon die Absagen. Auf rund 12 000 Euro schätzt der Vorsitzende die Summe, die der Fördergemeinschaft aufgrund des Virus weggebrochen ist.

Dass der Verein nun doch noch bis zum Jahresende und etwas darüber hinaus durchhalten kann, ist zum einen einer Fördermittelzusage in Höhe von 6200 Euro seitens der Oldenburgischen Landschaft zu verdanken. „Das Geld ist aber noch nicht da“, erklärt Westphal. Zum anderen haben fünf Handwerksbetriebe aus Harpstedt insgesamt 2500 Euro für die Fördergemeinschaft gespendet. Je 500 Euro steuern Elektrotechnik Evers, das Bauunternehmen Ranke, die Tischlerei Mahlstedt, Bahrs Landtechnik sowie Heizung und Sanitär Siemers für die Erhaltung des Vereins bei. „Das zeigt die Solidarität, die hier untereinander herrscht“, erklärt der Vorsitzende der Koems-Fördergemeinschaft. Ein bisschen Eigennutz war aber auch dabei. „Wir rechnen mit einer Zeit nach Corona. Wir hoffen, dass wir dann wieder hier feiern können“, sagt Jürgen Mahlstedt.