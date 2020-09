Eine Kiste mit Ersatzteilen haben unbekannte Täter erbeutet, die zwischen Freitag, 13 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, in eine Firma an der Straße Im Gewerbepark in Hude eingebrochen sind. Um sich Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen, brachen sie laut Polizeibericht eine Tür auf. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 11 15 in Verbindung zu setzen.