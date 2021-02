Nur ein Teil der Sitzungsteilnehmer kam direkt in die Markthalle, erstmals als Hybridsitzung organisiert, wurden die Beratungen des Umweltausschusses auch online übertragen. (INGO MÖLLERS)

Premiere im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Gewässerschutz. Als dessen Vorsitzender konnte Detlef Roß nicht nur die Kommunalpolitiker und Gäste in der Markthalle begrüßen, er war auch mit jenen verbunden, die sich zur digitalen Teilnahme an der Sitzung entschlossen hatten. Anders als es bei den reinen Präsenzveranstaltungen üblich ist, tagte das Gremium nicht kreisförmig angeordnet, vielmehr waren Tische und Stühle parlamentarisch in Richtung einer Videowand aufgestellt worden.

Der Ausschussvorsitzende hatte zusätzlich zu den üblichen Regularien noch einige rechtliche Hinweise zu geben, die für die Videoübertragung notwendig wurden. Beispielsweise waren den Online-Gästen sämtliche in der Markthalle präsenten Sitzungsteilnehmer vorzustellen. Andersherum waren den Präsenzteilnehmern die digital zugeschalteten Ausschussmitglieder vorzustellen. Zu Hause geblieben waren sechs Ausschussmitglieder, elf Zuhörer stellten Online die Öffentlichkeit dar.

Für eine Teilnahme in der Markthalle entschieden sich 24 Personen aus der Verwaltung und aus dem Ausschuss. Die Halle ermöglichte großzügige Abstände, am Platz durfte die Maske für Mund und Nase abgenommen werden. Jedes Ausschussmitglied verfügte über ein Mikrofon am Platz, wodurch die Beiträge zur Diskussion auch von den zugeschalteten Teilnehmern verfolgt werden konnten.

Das Regularium sah vor, dass den nicht dem Gremium angehörenden Gästen sowohl das Mikrofon als auch die Kamera ausgeschaltet wurden. Für den späteren nicht-öffentlichen Sitzungsteil kündigte Roß bereits an, dass es dann eine erneute Identifizierung des Teilnehmerkreises geben werde, ferner appellierte er an die Online-Teilnehmer, dass diese allein im Raum zu sitzen hätten, „es darf sich dort keine Person versteckt halten“.

Als ersten inhaltlichen Punkt ging Roß dann zum Bericht der Verwaltung zur Waldentwicklung in Delmenhorst über. Bereits im Jahr 2014 hatte der Rat entschieden, eine Erhöhung des Waldanteils in der Stadt anzustreben. Aufforstung betreibt der Fachdienst Stadtgrün aktuell auf Restflächen am Wischenweg, die zusammengenommen eine Fläche von einem Hektar haben. Wesentlich größer ist eine Fläche im Stadtosten, hier sind es zehn Hektar. In einem ersten Schritt haben Stadtgrün-Mitarbeiter dort im Dezember 0,8 Hektar aufgeforstet. Ratsherr Axel Unger (Freie Wähler) bezeichnete diesen Fortschritt als „etwas mickrig“.

Professor Gerd Turowski vom Naturschutzbund (Nabu) nutzte die Gelegenheit für eine Grundsatzkritik: „Unter den kreisfreien Städten in Niedersachsen ist Delmenhorst beim Waldanteil Schlusslicht.“ Nach einem wegweisenden Beschluss im Jahr 2014 sei schlichtweg nichts geschehen. Turowski: „Ich frage die Verwaltung: Warum ist das so?“ Bei der Aufforstung handele es sich um einen sehr preiswerten Beitrag zum Klimaschutz. Andere Maßnahmen in diesem Bereich seien für die Bevölkerung mit deutlich gravierenderen Einschränkungen verbunden. Die zuständige Fachdienstleiterin Katrin Stöver erklärte, dass es sich bei den zehn Hektar auch um einen „Kompensationspool“ handele, den man sich zu einem gewissen Teil freihalten wolle. Demnach braucht die Stadt die Fläche, um bei Maßnahmen wie der Erschließung neuer Baugebiete einen Ausgleich für die Natur zu schaffen. „Für die Waldentwicklung sind wir grundsätzlich in einer komfortablen Situation, weil uns große Flächen zur Verfügung stehen“, sagte Stöver.

Die zugeschaltete Ratsfrau Andrea Lotsios (SPD) versuchte dann, den Fachdienst Stadtgrün mit der Erarbeitung eines konkreten Zeitplans für die Aufforstung zu beauftragen. „Wir wollen die Waldentwicklung vehement und aktiv begleiten“, argumentierte sie. Für die Umsetzung dieser Initiative war das Hybridmodell dann aber ein Hindernis. „Das mag jetzt ein wenig ‚holperig‘ erscheinen, aber ich muss darum bitten, den Antrag schriftlich einzureichen“, sagte der Ausschussvorsitzende Roß. Per E-Mail wurde das Schriftstück dann an die Protokollantin gesendet. Und bei der Abstimmung kam es wiederum zu Neuerungen. Zum einen sah es die Online-Regel vor, einen zur Abstimmung gestellten Antrag erneut zu verlesen. Das ist eine Transparenz, die bisher bei den üblichen Präsenzsitzungen nie gezeigt wurde. Zum anderen bat Roß die Abstimmungsberechtigten, ob in der Markthalle oder zu Hause am Computer, ihr Handzeichen deutlich und lange zu geben, schließlich brauche die Auszählung etwas mehr Zeit. Auch in diesem Punkt verhilft die Online-Regel zu mehr Nachvollziehbarkeit. Wie schnell ein Ausschuss auch im Hybridmodus „beraten“ kann, zeigte sich beim Bericht über Baumfällarbeiten in der Saison 2020/2021. Ohne Wortmeldung nahmen es die Ratsmitglieder zur Kenntnis, dass bis zum 28. Februar 135 Bäume gefällt werden müssen, weil sie die Verkehrssicherheit gefährden.