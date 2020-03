In Delmenhorst gibt es die ersten vier bestätigten Corona-Infizierten (Symbolbild). (Ben Birchall/DPA)

In der Stadt Delmenhorst gibt es die ersten vier bestätigten Corona-Infizierten. Am Dienstag wurden die vier Delmenhorster positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet, wie Stadtsprecher Timo Frers mitteilt. Die beiden Ehepaare waren am vergangenen Sonntag aus dem Skiurlaub in Südtirol zurückgekehrt. „Weil die Covid-19-Erkrankungen bei den beiden Frauen und Männern in milder Form verlaufen, hat das Gesundheitsamt für alle vier eine häusliche Isolation angeordnet.“ Eine Unterbringung im Krankenhaus sei aktuell nicht notwendig.

Ja, denn angesteckt haben sich die beiden Paare, wie gesagt, vermutlich während einer organisierten Urlaubsreise im Risikogebiet Südtirol. „Nach der Rückkehr haben sich die Erkrankten vorbildlich verhalten“, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung, was vermuten lässt, dass die Patienten nach dem Auftreten der Symptome einen Arzt angerufen und sich quasi selbst schon von anderen Menschen ferngehalten haben. Zudem konnten wohl alle Personen, mit denen die Ehepaare seit ihrer Rückkehr in Kontakt standen, vom Gesundheitsamt ermittelt werden. Die Verwaltung hat, wie sie mitteilt, diesen Menschen alle notwendige Verhaltensmaßnahmen vorgegeben.

Für Großveranstaltungen soll es, so war jedenfalls der Stand am Dienstag, 18 Uhr, auch weiterhin kein allgemeingültiges Verbot geben. Das Gesundheitsamt weise auf die Risiken hin und gebe seine Einschätzung ab, aber eine generelle Absage sei derzeit nicht geplant, erklärte Frers. Auch in Kindergärten und Schulen soll die Betreuung und der Unterricht vorerst normal weiter stattfinden. Schließlich handelt es sich bei den vier Infizierten um Erwachsene, ein Zusammenhang zu den Bildungs- und Betreuungseinrichtungen wird bislang nicht gesehen. An diesem Mittwoch soll es weitere Informationen zu dem Vorgehen der Stadt in der Angelegenheit geben.

Auch im Landkreis Oldenburg gibt es inzwischen einen ersten bestätigten Corona-Fall (wir berichteten). Bei dem Patienten handelt es sich um einen 54-jährigen Mann aus der Gemeinde Wardenburg, der ebenfalls in Südtirol im Urlaub gewesen war, wie die Kreisverwaltung Montagnachmittag mitgeteilt hatte. Am Dienstag wurden außerdem die ersten sechs Corona-Erkrankungen im Landkreis Diepholz bestätigt. Auch bei ihnen handelt es sich um Urlaubs-Rückkehrer aus Südtirol. Ob alle Erkrankten zu ein und derselben Reisegruppe gehörten, ist allerdings nicht bekannt.

Eigentlich wollte die Stadtverwaltung schon Ende vergangener Woche nähere Informationen dazu veröffentlichen. Bislang blieb es aber bei der Ankündigung. Am Rande eines Pressegespräches im Josef-Hospital zum Parkhaus-Neubau (siehe Bericht Seite 3) kündigte Oberbürgermeister Axel Jahnz aber an, dass es noch in dieser Woche dazu weitere Informationen geben solle. „Wir werden dann im Rahmen einer Pressekonferenz informieren.“ Die Stadt wird allerdings nur die Räume stellen, betrieben wird das Diagnostikzentrum von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN).

Laut des KVN-Unternehmensbereichsleiters für die Bezirksstelle Oldenburg, Helmut Scherbeitz, verzögert sich derweil die Eröffnung, weil keine Schutzkleidung für das in dem Zentrum einzusetzende Personal zu erhalten sei. Scherbeitz wird in der neuen Osnabrücker Zeitung mit den Aussagen zitiert, dass die Räume für die Testeinrichtung größtenteils feststünden, auch Ärzte hätten ihre Bereitschaft für den Betrieb signalisiert. Einer der Gründe, weshalb Diagnostik-Zentren in Niedersachsen eingerichtet werden sollen, ist genau der Mangel an Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln, wie Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann erklärte: „Auf diese Weise entlasten wir die Allgemeinmediziner in Niedersachsen und sorgen gleichzeitig dafür, dass die Schutzkleidung für das medizinische Personal in diesen Zentren möglichst effizient genutzt werden kann.“

Weiterhin gilt: Erster Ansprechpartner ist der eigene Hausarzt, der nicht aufgesucht, sondern angerufen werden sollte, beziehungsweise die bundesweit gültige Nummer 116 117 des ärztlichen Notdienstes. Auf keinen Fall sollten Menschen, die Symptome entwickeln und eventuell aus einem Risikogebiet wie Südtirol zurückgekehrt sind, das Haus verlassen und so riskieren, weitere Menschen anzustecken. Aus dem Grund sollen in Niedersachsen die Adressen der regionalen Diagnostik-Zentren auch nicht veröffentlicht werden, um dort ein unkontrolliertes Auftauchen von potenziell Erkrankten zu verhindern.