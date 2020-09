Bäderchef Henry Peukert könnte bald als Kapitän auf die Brücke des Ganderkeseer Rathauses wechseln. Als erster hat er nun öffentlich Interesse am Bürgermeisteramt bekundet. (INGO MöLLERS)

Lange haben sie sich bedeckt gehalten. Nachdem Ganderkesees Bürgermeisterin Alice Gerken im April erklärt hatte, dass sie sich bei der Kommunalwahl 2021 nicht zur Wiederwahl stellen werde, schossen allenthalben die Spekulationen ins Kraut, wer den Job denn künftig übernehmen könnte. Aber jetzt kursiert ein erster Name: Henry Peukert, zurzeit Geschäftsführer der Saunahuus Bäder- und Saunabetriebsgesellschaft, hat öffentlich erklärt, dass er durchaus interessiert wäre, die Nachfolge Gerkens anzutreten.

„Bisher ist es nur das Interesse. Entschieden ist noch nichts“, betont der parteilose 59-Jährige. Aber er sei mehrfach gefragt worden sei, ob er sich den Chefposten im Rathaus vorstellen könne. Und zwar nicht nur von Badegästen. Zurzeit liefen aber noch die Gespräche mit verschiedenen Parteien. Denn vor einer offiziellen Kandidatur gelte es, die Politik zu überzeugen.

Dass Henry Peukert viel von Schwimmbädern und Saunen versteht, hat er bei allen seinen beruflichen Stationen bewiesen – und zwar nicht nur mit überzeugenden Konzepten, sondern vor allem immer auch mit großem persönlichen Engagement. Einen Henry Peukert, der um 17 Uhr den Computer ausschaltet und „Feierabend!“ ruft, kann man sich nicht vorstellen. Aber kann er auch Gemeindeverwaltung? Er selbst sieht zwischen den Verwaltungen von Bädern und Kommunen prinzipiell keine allzu großen Unterschiede: „Bei den Berliner Bädern hatte ich auch 160 Mitarbeiter in der Verwaltung. Und auch da gab es eine Personalabteilung, eine Bauabteilung, eine Finanzabteilung und eine Rechnungsprüfungsabteilung. Von den Strukturen her ist das durchaus vergleichbar“, sagt er. Zudem kenne er sich im öffentlichen Vergaberecht aus.

Vertrautes Personal

Ein weiteres Argument für den Bäderchef wäre, dass ihm die handelnden Personen in der Ganderkeseer Gemeindeverwaltung bestens vertraut sind. Mit dem Ersten Gemeinderat Matthias Meyer hat er bei der Freibadsanierung sehr eng zusammengearbeitet, ebenso mit Fachbereichsleiter Peter Meyer oder Fachdienstleiter Rainer Loog.

Aber kann Peukert auch Politik? Er selbst versteht sich jedenfalls als guter Moderator: So zähle er zu seinen Stärken, „verschiedene Meinungen zu einem Ergebnis zu bringen, ohne dass es einen Verlierer gibt“. Eine Tugend, die ihn auch an der amtierenden Bürgermeisterin „beeindruckt“ und die er sehr schätzt. „Wer immer im November 2021 Bürgermeister in Ganderkesee wird, sollte diesen Weg weiterführen, die Politik zusammenzuhalten“, meint Peukert. So tue es der Gemeinde richtig gut, mit einer Sprache zu sprechen – wie etwa beim einstimmigen Beschluss zur Sanierung des Freibades.

Die im Gemeinderat vertretenen Parteien lassen sich in der „B-Frage“ derweil noch nicht aus der Reserve locken. Unter dem Strich dürfte der wie ein bunter Hund bekannte und viel gelobte Peukert allerdings keinen aussichtslosen Kandidaten abgeben. Selbst die SPD geht in den politischen Gremien längst wieder auf Kuschelkurs zum Bäderchef. Zwar hatte Fraktionschef Ulf Moritz versucht, Peukert die Verantwortung für die Verzögerungen auf der Freibad-Baustelle in die Schuhe zu schieben, woraufhin jedoch ein Shitstorm auf die Genossen herab prasselte. Und seitdem zeigen sich die Sozialdemokraten in den politischen Gremien außerordentlich beflissen, das zerbrochene Porzellan zu kitten. Auch CDU und FDP haben die Arbeit Peukerts regelmäßig in höchsten Tönen gepriesen. Und wenn Freie-Wähler-Fraktionschef Arnold Hansen äußert, dass er sich gut einen parteilosen Bürgermeister vorstellen könne, der von anderen Partien mitgetragen werde, dann passt Peukert geradezu perfekt in dieses Profil. Schließlich haben die Grünen einen eigenen Kandidaten angekündigt, zaudern nun aber auch noch mit dessen Bekanntgabe..

Gleichwohl: Peukert wäre kein Mann auf lange Sicht, sondern eine Lösung für eine Wahlperiode. Im Falle seiner Wahl wäre er bei seinem Amtsantritt 60 Jahre alt. „Das wäre ein schöner beruflicher Abschluss“, sagt er selbst.