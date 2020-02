Unbeschwerte Zeiten in der Fraktion Freie Wähler/Bürgerforum. Seitdem Eva Sassen ausgeschieden und von Kathrin Seidel ersetzt wurde, weht Fraktionschef Thomas Kuhnke (Mitte) ein steifer Wind ins Gesicht. (Ingo Möllers)

Die Freien Wähler stehen am Scheideweg. Thomas Kuhnke und Axel Unger müssen sich fragen, ob sie eine Koalition mit dem Bürgerforum noch vertreten können oder nicht. Das ist ausdrücklich keine Kritik an der Entscheidung ihrer Fraktionspartnerin Kathrin Seidel, sich gegen eine „Internationale Woche gegen Rassismus“ in Delmenhorst auszusprechen; auch nicht daran, dass sie bei den Wiederholungsbeschlüssen des Rates sämtliche Entscheidungen, die mit der Integrationsarbeit im Zusammenhang mit den zahlreichen Flüchtlingen im Jahr 2015 stehen, abgelehnt hat. Diese Meinung ist legitim, wenn auch im Rat ausdrücklich nicht mehrheitsfähig.

Die Frage ist aber, wie weit man sich als Fraktionspartner verbiegen und die Augen verschließen kann. Unger, den sie in der SPD einst den Roten Axel nannten, und Kuhnke stehen für ein buntes Delmenhorst, für Integration, für kulturelle Vielfalt. Wenn sie mit einer Partei zusammenarbeiten, die diese Werte ablehnt oder zumindest aktuell mehr als provokativ in Frage stellt, hat das eine andere Qualität, als wenn man sich über den Aufstellungsbeschluss für einen neuen Bebauungsplan nicht grün ist.

In 80 Prozent der Fälle sei man einer Meinung, betont Kuhnke. Beim Rest eben nicht. Das ist für eine Gruppe auch prinzipiell okay, es handelte sich beim ursprünglichen Zusammenschluss von Freien Wählern und dem Bürgerforum schließlich nicht um eine politische Liebesheirat, sondern um ein reines Zweckbündnis, damit Kuhnke und die ehemalige Ratsfrau Eva Sassen Fraktionsstatus und damit einen anderen Einfluss in den Fachausschüssen erhielten. Doch in diesem Fall geht es nicht mehr darum, wie groß die quantitative Überschneidung ist, es geht in diesem Fall um die besondere Qualität einiger weniger Entscheidungen.

Kuhnke und Unger riskieren, dass sie sich im Rat isolieren, wenn ihnen keine klare Abgrenzung zum Bürgerforum gelingt und sie die ersten, deutlich sichtbaren braunen Flecken auf ihrer Weste nicht bald wegbürsten. Die Frage ist, ob dafür eine klares öffentliches Statement pro Integration ausreicht oder ob die Freien Wähler lieber einen klaren Schnitt wagen sollten.