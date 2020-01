Die ersten nichtig gewordenen Entscheidungen der vergangenen drei Jahre hat der Rat in einer ersten Sitzung am Mittwoch geheilt. Unter anderem wurde der Erste Stadtrat Markus Pragal neu gewählt. (Tammo Ernst)

Am Mittwoch hat sie begonnen, die Reparatur. Der Rat der Stadt kam zu einer ersten Sitzung zusammen, um die ganzen ungültigen Beschlüsse der vergangenen drei Jahren zu heilen, wie es so schön heißt. Es geht dabei um eine klaffende politische Wunde, die genäht werden muss. Es geht um Hunderte Entscheidungen, die geprüft werden. Es geht eventuell um sehr viel Geld aus Regressansprüchen – und das nur, weil drei Jahre niemand bemerkt hatte, dass der Verwaltungsausschuss, das zweithöchste politische Gremium, seit Beginn dieser Legislatur mit zwei Abgeordneten zu viel besetzt war. Ein „ernstzunehmender Verstoß gegen das Kommunalverfassungsrecht“, wie das zuständige Innenministerium in Hannover feststellte.

Noch immer ist unklar, was dieser Fehler in letzter Konsequenz bedeutet. Klar ist bis dato lediglich, dass zwei Dinge sofort geheilt werden müssen, um die Stadt in ihrer Entscheidungsfindung überhaupt wieder in einen handlungsfähigen Zustand zu versetzen. Der Verwaltungsausschuss wurde als Erstes neu und korrekt besetzt. Zehn Abgeordnete plus Oberbürgermeister gehören ihm als stimmberechtigte Mitglieder an. Als Zweites wurde der Erste Stadtrat Markus Pragal neu gewählt. Denn die erste Wahl vor rund zwei Jahren war ungültig. Einstimmig stand der Rat hinter Pragal, der ohne Verschulden in eine äußerst missliche Situation gebracht worden war. Wofür es einige Entschuldigungen gab, auch von Oberbürgermeister Jahnz. Zudem hagelte es dann nette Worte aller Fraktionen für Pragals Arbeit. „So viel Lob werde ich wohl nie wieder bekommen“, meinte er.

Eigentlich sollte auch der Haushalt 2020 erneut beschlossen werden. Doch dieser Tagesordnungspunkt war am Dienstag wieder gestrichen worden, nachdem im Rathaus eine neue rechtliche Einschätzung aus dem Innenministerium vorlag: „In einem erneuten Abstimmungsgespräch heute gegen 14.45 Uhr hat die Kommunalaufsicht mitgeteilt, dass beispielsweise die vergangenen beziehungsweise abgeschlossenen Haushaltssatzungen (also die Jahre 2016 bis 2019) eventuell doch Bestandskraft haben könnten und daher nicht zwingend sofort wiederholt werden müssen. Diese Prüfung sei jedoch noch nicht abgeschlossen und werde noch einige Tage andauern. Es sei unschädlich, das Prüfungsergebnis noch abzuwarten. Auch der Haushalt 2020 müsse somit nicht unbedingt morgen beschlossen werden“, teilte die Verwaltung der Politik mit. Bis Anfang Februar soll darüber Klarheit bestehen, am 5. oder 6. Februar wird es dann wahrscheinlich die nächste Sitzung geben, um Fehler zu korrigieren.

Allerdings waren es auch Finanzfragen, die die Bürger aktuell beschäftigen, wie die Wortmeldungen in der Bürgerfragestunde zeigten. Die ehemalige Ratsfrau und CDU-Landtagsabgeordnete Annette Schwarz verwies auf die Mitte Januar versandten Gebühren- und Grundsteuerbescheide. Sie wollte wissen, wie Bürger damit umgehen sollen. Denn wer nicht einverstanden sei oder eventuell einen anderen Betrag bezahlen müsse, weil sich ein neu zu fassender Beschluss der Politik auf die Höhe der Steuern auswirke, könne eigentlich nur innerhalb von vier Wochen eine Klage beim Verwaltungsgericht einreichen. Was, wie Stadtjustiziar Klaus Koehler anmerkte, tatsächlich der formal korrekte Weg sei. Er verwies aber auf das Niedersächsische Kommunalabgabengesetz, in dessen Paragraf 2 geregelt ist, dass Satzungen auch rückwirkend beschlossen werden können. Zumindest zum 1. Januar 2020, sodass die nun versandten Gebührenbescheide Bestand haben.

Rudi Wennekamp, der unter anderem auch das Thema Graftversumpfung politisch intensiv begleitet, fragte zudem öffentlich, was mit den Bescheiden aus den Jahren 2018 und 2019 ist. Sollten diese nämlich unwirksam sein, hätten alle Grundbesitzer in den vergangenen zwei Jahren zu hohe Grundsteuern gezahlt, darüber hinaus wäre die Gewerbesteuer niedriger gewesen. Sollte sich das bestätigen, dürften Millionen-Rückzahlungen auf die Stadt zukommen. Der Oberbürgermeister bat in dieser Frage allerdings um Geduld: „Wir befinden uns derzeit in der Prüfung. Es wäre nicht redlich, wenn ich mich jetzt äußere und das später revidieren müsste.“ Sollte aber die oben angeführte Vermutung, dass die Haushaltssatzungen vergangener Jahre Bestand haben, stimmen, dann war auch die Steuererhöhung rechtens, schließlich war sie Teil dieser Satzung. Dabei dürfte es sich aber wahrscheinlich um eine Frage handeln, die abschließend wohl ein Gericht klären muss. Es dürfte unwahrscheinlich sein, dass die nachträgliche Genehmigung der alten Haushaltssatzungen nicht auf öffentliche Kritik stoßen wird.