Sie beraten Menschen mit großen finanziellen Problemen: Sabine Heyen (links) und Claudia Schmolke-Dreyer. (Ingo Möllers)

Alle reden von der ersten und zweiten Welle. Bei der Schuldnerberatung des Paritätischen Delmenhorst sieht man der ersten Welle noch recht gelassen entgegen. Die Rede ist nicht von Corona-Infizierten, sondern von Menschen, die wegen der Corona-Pandemie in so missliche finanzielle Verhältnisse geraten sind, dass sie einer Schuldnerberatung bedürfen. „Alle haben damit gerechnet, dass die große Welle in diesem Herbst kommt, aber wir rechnen eher im kommenden Jahr damit“, sagt Sabine Heyen, eine der beiden Schuldnerberaterinnen beim Paritätischen.

Zu Beginn der Corona-Pandemie sei man schon von den drastischen Entwicklungen überrascht gewesen. „Wir waren durchgängig telefonisch erreichbar – ohne Einschnitte oder Reduzierungen“, erzählt Heyen. „Aber wir mussten auch erst einmal unsere eigenen Finanzen prüfen und sehen, wie wir selbst durch die Krise kommen – ob wir möglicherweise in Kurzarbeit gehen müssen“, berichtet sie weiter.

Aber das war nicht nötig. Und nun gab es sogar noch eine finanzielle Unterstützung für die Schuldnerberatung. Denn basierend auf einer Vereinbarung zwischen dem Sparkassenverband Niedersachsen und dem Land Niedersachsen unterstützt die Landessparkasse zu Oldenburg auch in diesem Jahr die Beratungsstelle mit einem Geldbetrag aus dem Lotteriespiel „Sparen und Gewinnen“. Immerhin 9200 Euro standen auf dem symbolischen Scheck. „Das ist ja schon eine Summe, mit der man auch etwas anfangen kann“, sagt Jörg Niemann, Leiter des Privatkundenbereichs der Regionaldirektion Wildeshauser Geest-Delmenhorst. „Wir unterstützen ja schon lange die Schuldnerberatung aus den Mitteln der Lotterie. Die Gemeinwohlorientierung ist uns wichtig“, erklärt er.

Wieder normale Arbeitsabläufe

Nicht nur die finanzielle Situation der Schuldnerberatung hat sich dadurch nun entspannt. Auch die Arbeitsabläufe haben nach und nach wieder normale Formen angenommen. Nach der durchweg telefonischen Beratung, „kam die Zeit im Garten“, wie Beraterin Claudia Schmolke-Dreyer erzählt. Und damit meint sie nicht, dass sie und ihre Kollegin ihre Arbeit in die heimische Hängematte verlegt hätten. Vielmehr waren sie nach den ersten Krisenwochen wieder von Angesicht zu Angesicht beratend tätig – in einem Pavillon im Garten des Paritätischen. Zwar hatten die Klienten wichtige Unterlagen zuvor schon durch ein geöffnetes Fenster einreichen können, doch so wurde der Kontakt noch einmal persönlicher und einfacher. „Die Klienten waren sehr dankbar, dass wir uns all die Zeit nie vollständig verbarrikadiert haben. Das wurde uns oft gesagt“, berichtet Sabine Heyen.

Dass die Zahl der Klienten noch nicht in besonderer Weise gestiegen ist, erscheint Heyen und Schmolke-Dreyer nur logisch. „Wir haben recht durchgängig eine Klientel, die Arbeitslosengeld (ALG) I oder II bezieht. Und für diese Menschen ändert sich durch Corona ja nichts an der finanziellen Situation“, sagt Schmolke-Dreyer. „Die Banken zeigten sich sogar recht unkompliziert, was den Umgang mit der Corona-Hilfe angeht. Die meisten haben direkt gesagt, dass diese dem Kindergeld zugeschlagen und somit nicht gepfändet wird“, führt Sabine Heyen aus. „Wir haben aber gemerkt, dass vor allem das Homeschooling für unsere Klientel oft ein Problem war. Diese Familien beziehungsweise Kinder waren schnell abgehängt, wenn nämlich nicht das Geld für das nötige Equipment oder den richtigen Internetanschluss da war“, ergänzt sie.

Eine Klientengruppe fällt Schmolke-Dreyer dann aber doch noch ein, die zum Anfang der Corona-Pandemie zur bestehenden Klientel hinzukam: „Da waren ein paar Familien mit Hausfinanzierungen, die so knapp berechnet waren, dass da wirklich kein Blatt mehr zwischen passte“, sagt sie. „Und wenn man dann plötzlich von Kurzarbeit oder gar Kündigung betroffen ist, bricht schnell alles zusammen“, ergänzt sie.

Dann steht die Schuldnerberatung als Anlaufstelle zur Verfügung. Sie unterstützt beispielsweise beim Einrichten eines Kontos auf Guthabenbasis oder eines Pfändungsschutzkontos. Finanzielle Probleme entstehen laut der Beraterinnen zumeist aufgrund von Einkommensverlusten durch Arbeitslosigkeit oder zu gering entlohnte Arbeit sowie durch Unfälle oder schwere Erkrankungen, die zur Erwerbslosigkeit führen. Aber auch die Trennung von Paaren sowie eine Erkrankung oder der Tod eines Partners könnten Gründe sein. Schulden entstünden sehr häufig im Handy- und Internetbereich. Aber auch eine zunehmend schlechte finanzielle Allgemeinbildung sei wahrzunehmen.