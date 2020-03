In Delmenhorst ist ein an Covid-19 infizierter Mensch gestorben. (Sebastian Gollnow/DPA)

Ein erster an Covid-19 erkrankter Mensch in Delmenhorst ist an den Folgen des Virus gestorben. Das geht aus den aktuellen Zahlen hervor, die die Stadtverwaltung an diesem Freitag (Stand 13.50 Uhr) auf ihrer Homepage veröffentlicht hat.

Insgesamt hat es bislang 17 bestätigte Corona-Infektionen in der Stadt gegeben, von denen fünf bereits genesen sind. Aktuell sind also noch elf Menschen infiziert. Außerdem befinden sich 74 Menschen in häuslicher Quarantäne. Bis zum 27. März sind im Testzentrum insgesamt 396 Abstriche durchgeführt worden.

Weitere Informationen folgen in Kürze.