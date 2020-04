Oberbürgermeister Jürgen Thölke und Ortsbürgermeister Heinrich Buckmann (v. l.) enthüllten das nagelneue Stationsschild. (Helga Berger)

Die Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde haben ihr Streckennetz um den Abschnitt von Delmenhorst nach Lemwerder erweitert und dazu einen Halt in Hasbergen eingerichtet. Dort erfolgte auch die Inbetriebnahme der neuen Strecke, und zwar mit Pauken und Trompeten: Der Spielmannszug Heidkrug empfing am Bahnhof Hasbergen den ersten Zug aus Delmenhorst und der Hasberger Bläserkreis die ersten Gäste der Rückfahrt aus Lemwerder. Zuvor war von Hasbergens Ortsbürgermeister Heinrich Buckmann und Delmenhorsts Oberbürgermeister Jürgen Thölke auf dem Haltepunkt das neue Stationsschild feierlich enthüllt worden. (20./24. April 1995)



Die Anwohner des Bogenwegs in Deichhorst brauchen bei der Umgestaltung der ehemaligen Caspari-Kaserne nichts zu befürchten. Ihre kleine Siedlung reicht zwar in das Planungsgebiet hinein, sie soll aber nicht angetastet werden, war sich der Planungsausschuss des Delmenhorster Stadtrats einig. Auch wenn sie nicht so ganz in das neue Gebiet passe, werde die Siedlung noch auf längere Sicht bestehen bleiben, sagte Oberstadtdirektor Norbert Boese. Schließlich hätten dort Menschen eine Heimat gefunden. Der Rahmenplan zur Umgestaltung der Kaserne sieht unter anderem neue Erschließungswege vor, die von dem vorhandenen Straßennetz abweichen. (22. April 1995)



Die Jury hat entschieden, die drei Preisträger des Delmenhorster Umweltschutzpreises für Aktionen im Jahre 1994 stehen fest. Der erste, mit 700 Mark dotierte Preis geht an den Bund für Natur- und Umweltschutz Deutschland (BUND), Ortsgruppe Delmenhorst, für die Aktion „Mobil ohne Auto“. 500 Mark gibt es für den zweiten Preis, ihn bekommt der Leiter des Schullandheimes Große Höhe, Hans-Jürgen Zeller, der durch Energieoptimierungsmaßnahmen beachtliche Stromeinsparungen erreichen konnte. Und den dritten Preis zusammen mit 300 Mark erhält die Delmenhorster Ortsgruppe des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) für ihr „Wallheckenprogramm für Privatbesitzer“. (21./27. April 1995)



Seit nunmehr 38 Jahren kommen die Mitglieder des 1955 gegründeten Bläserkreises der Hasberger St.-Laurentius-Kirche einmal im Jahr außerhalb der Proben und Konzerte zu einer gemütlichen Runde zusammen. Diesmal war es ein ganz besonderes Treffen, denn es galt das 40-jährige Bestehen des Bläserkreises zu feiern. Dazu hatte Dietmar Bödeker – er leitet den Kreis bereits seit 24 Jahren – viele ehemalige Bläser eingeladen, insgesamt 70 Namen umfasste die Einladungsliste. Und die Gäste kamen zum Teil von weither. Auch Siegfried Labuhn, der den Kreis vor 40 Jahren gegründet hatte, und sein Nachfolger Hartmut Lang waren zu der Wiedersehensfeier in die Pastorei gekommen. Der Hasberger Bläserkreis umfasst zurzeit 16 Mitglieder. Gespielt werden sowohl klassische Gottesdienstlieder als auch Werke zeitgenössischer Komponisten. Besonders stolz sind die Hasberger auf ihre Partnerschaft mit einem Bläserkreis aus Togo. (18. April 1995)



Der Ausschuss für Kultur, Jugend und Sport des Ganderkeseer Gemeinderates hat sich einstimmig für die Einrichtung eines Kinder- und Jugendparlamentes ausgesprochen. Damit folgte er ohne lange Diskussionen dem Vorschlag der Verwaltung, die zwei verschiedene Anträge zu einem zusammengefasst hatte. Es waren ein Jugendparlament für 14- bis 18-jährige Jugendliche und außerdem ein Kinderparlament für Jungen und Mädchen ab neun Jahren beantragt worden. Jetzt sind beide Anträge verschmolzen worden zu einem Nachwuchsparlament für Neun- bis 18-Jährige. Jugendamtsleiter Rolf Schütze untermauerte den Beschluss mit der Meinung von Pädagogen: Diese seien sich darin einig, dass zwar nicht unbedingt in der Grundschule, aber durchaus ab der Orientierungsstufe (5. Klasse) demokratische Prinzipien vermittelbar seien. Das Ganderkeseer Kinder- und Jugendparlament soll sich vor allem mit kommunalen Themen aus dem Kinder-, Jugend- und Schulbereich befassen und im nächsten Schuljahr seine Arbeit aufnehmen. (21. April 1995)



Wildeshausen soll eine große Diskothek bekommen. Der Stadtrat hat jetzt beschlossen, für das Vorhaben ein 7,5 Hektar großes Grundstück am Westring zu verkaufen. Im Zentrum der künftigen Großdisko wird die sogenannte Trenddisko stehen, die mit einer Fläche von 650 Quadratmetern vor allem Anziehungspunkt für jüngere Leute werden soll. Für die älteren Semester werde vom Betreiber eine Tanzdiele von 150 Quadratmetern eingerichtet, gab der stellvertretende Stadtdirektor Heiner Hegeler bekannt. Vorgesehen sind außerdem ein Bistro sowie ein Imbiss oder eine Pizzeria. Der Rest des insgesamt 1120 Quadratmeter großen Komplexes bleibe Sozialeinrichtungen vorbehalten. (22. April 1995).



