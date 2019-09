Erster Stadtrat Pragal. (Möllers)

Delmenhorst. In unserem Bericht „Zeit für eigenes Engagement“ in der Ausgabe vom 2. September haben wir über die Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestags des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs im Haus Adelheide geschrieben, dass der Erste Stadtrat Markus Pragal als kurzfristig eingesprungener offizieller Vertreter der Stadt Delmenhorst für die kürzlich zurückgetretene Bürgermeisterin Antje Beilemann nur zuhörender, nicht redender Gast war. Pragal hatte dafür sogar eigens ein Urlaubswochenende abgekürzt, um am Sonntag an der Veranstaltung von der Volkshochschule (VHS) und Deutschem Gewerkschaftsbund (DGB) teilnehmen zu können. Doch Pragal stellte sich, recht spontan, nachdem er zu Beginn der Veranstaltung wohl betont hatte, nicht sprechen zu wollen, doch noch ans Mikrofon. Das wurde in unserer Berichterstattung vom Montag nicht berücksichtigt, wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

In seiner frei gehaltenen Ansprache bezog sich Pragal auf die Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vom Morgen desselben Tags im polnischen Wieluń, wo des Überfalls von Nazideutschland auf Polen am Antikriegstag gedacht wurde: „Die Vergangenheit vergeht nicht. Und unsere Verantwortung vergeht nicht“, sagte Steinmeier in seiner Rede. Und diese Worte des Staatsoberhaupts machte sich auch der Erste Stadtrat zu eigen. Die Erinnerung an den verbrecherischen Krieg und ebenso an den millionenfachen Mord an Juden und anderen Minderheiten müsse von Generation zu Generation weitergegeben werden. Vor diesem Hintergrund sei es begrüßenswert, wenn eine Auseinandersetzung mit der Thematik gerade auch mit lokalen Bezügen erfolge, weil Jugendliche so einen individuelleren Zugang erfahren könnten. Unter Bezugnahme auf die Ausführungen des Bundespräsidenten hob Pragal neben der Verantwortung die Versöhnung nach dem Krieg hervor. Deutschland sei heute fest in Institutionen wie die Europäische Union, aber auch die Nato eingebunden. Für die ausgestreckte Hand der europäischen Nachbarn, die dies ermöglicht hätten, könne man nur dankbar sein. Anteil an der Bewahrung des Friedens habe auch die auf dem Boden des Grundgesetzes stehende Bundeswehr, sagte er mit Blick auf die zuvor thematisierte Rolle der Wehrmacht im Nationalsozialismus. Die Bundeswehr gehöre in die Mitte der Gesellschaft.

Bei der Veranstaltung hatte auch Uwe Helfrich (DGB) zum Thema „Zwangsarbeit in Delmenhorst“ gesprochen, zudem redeten der Lehrer Hans-Joachim Müller (Max-Planck-

Gymnasium) und Volkhochschul-Chef Martin Westphal darüber, welche Konsequenzen sich für Schulen und die Erwachsenenbildung in Delmenhorst aus der Beteiligung der in Adelheide stationierten Kampfflieger an Kampfhandlungen ergeben.