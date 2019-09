Ein Prosit der Gemütlichkeit: Auf dem ersten Delmenhorster "Genuss-Bierfest" können an drei Tagen rund 150 verschiedene regionale, nationale und internationale Biersorten probiert werden. (Jan Woitas/DPA)

Delmenhorst. Die Durststrecke für alle Delmenhorster Bierfreunde endet in dieser Woche: Von Donnerstag, 19. September, bis Sonnabend, 21. September, findet auf dem Rathausplatz das erste „Genuss-Bierfest“ statt. Gerstensaft-Connaisseure erinnern sich: 2016 und 2017 gab es mit der „Bierbörse“ eine ganz ähnliche Veranstaltung in Delmenhorst. Nachdem sich dann laut Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (DWFG) zu wenige Bieranbieter angemeldet hatten, wurde die „Bierbörse“ für 2018 jedoch abgesagt und seither nicht wiederholt. Nun soll es mit dem „Genuss-Bierfest“ einen neuen Anlauf für eine Marktplatzveranstaltung geben, bei der das flüssige Brot im Mittelpunkt steht.

„Wir verfolgen ein anderes Konzept“, sagt Bernd Nimz, Organisator des Bierfests. Während die Bierbörse auf eine große Zahl von Anbietern gesetzt habe, gebe es beim „Genuss-Bierfest“ weniger Stände bei einer trotzdem vergleichsweise umfangreichen Auswahl. „Wir bieten an acht Ständen 150 verschiedene Biersorten an. Das dauert eine Weile, bis man alle mal probiert hat“, so Nimz. Zudem würde ein Anbieter mehr Umsatz erwirtschaften, wenn es nicht so viele andere Stände gebe. Einer der Aussteller habe beispielsweise 50 belgische Biere in seinem Sortiment – über diesen Anbieter sei auch der Kontakt zur Stadt Delmenhorst zustande gekommen, erzählt der Organisator. Als eines der Highlights seines Bierfests bezeichnet er den „Schwarzen Abt“ der Klosterbrauerei Neuzelle. „Dieses Schwarzbier wurde von Papst Franziskus höchstpersönlich gesegnet“, berichtet er. Mit Haake-Beck sei außerdem ebenfalls eine regionale Biersorte vertreten.

Einen persönlichen Favoriten hat Nimz auch: das König Ludwig Weißbier. „Weil es nicht so viel Kohlensäure enthält, kann man auch mal zwei oder drei davon trinken, ohne ein Völlegefühl zu bekommen“, weiß der Organisator.

Neben den Bieranbietern gibt es auch Essensstände mit regionalen und deftigen Speisen mit Fisch und Fleisch, aber auch vegetarischen Gerichten. Für den Nachtisch sei mit Crêpes, Eiscreme oder Zuckerwatte ebenfalls gesorgt, verspricht Nimz. „Und für die Nichtbiertrinker gibt es einen Wein- und Cocktailstand“, sagt der Organisator. Die Autofahrer könnten zudem auf eine breite Auswahl an alkoholfreien Getränken zurückgreifen. Auch Kinder würden auf ihre Kosten kommen: Ein Karussell und ein Bungee-Trampolin sollen den familienfreundlichen Charakter des „Genuss-Bierfests“ unterstreichen.

Seit rund fünf Jahren organisiert Nimz bundesweit seine Bierfeste, von Stuttgart bis Potsdam. In Bayern sei es schwieriger, eine solche Veranstaltung auf die Beine zu stellen. „Die wollen nur ihr bayerisches Bier und interessieren sich nicht so sehr für auswärtige Biere“, sagt er. Der Norden Deutschlands sei hingegen offener für Neues, hat der Organisator beobachtet.

Bei guter Resonanz will Nimz 2020 mit seinem „Genuss-Bierfest“ nach Delmenhorst zurückkehren. „Das würde dann größer werden als in diesem Jahr“, kündigt er an, ein entsprechendes Konzept werde gerade erstellt.

Wochenmarkt zieht um

Da der Rathausplatz durch das Bierfest belegt ist, wird der Wochenmarkt an diesem Sonnabend, 21. September, auf dem Hans-Böckler-Platz aufgebaut. Dies teilt die Delmenhorster Stadtverwaltung mit. Damit der Wochenmarkt am Ausweichort reibungslos stattfinden kann, dürfen auf dem Hans-Böckler-Platz an dem Sonnabend ab 0 Uhr bis etwa 15 Uhr keine Fahrzeuge abgestellt werden. Falschparker würden nötigenfalls kostenpflichtig abgeschleppt, warnt die Stadtverwaltung. Zum Parken stehen den Kunden des Wochenmarkts sowie anderen Besuchern der Innenstadt unter anderem das City-Parkhaus, die Stellplätze an der Straße Am Stadtwall sowie an der Marktstraße und die Graftwiesen zur Verfügung.