In den Graftanlagen hat eine 24-jährige Frau am Dienstag ein etwa zweijähriges Kind vor dem Ertrinken gerettet. (Janina Rahn)

Weil eine 24 Jahre alte Frau beherzt eingriff, hat sie am Montag wahrscheinlich das Leben eines circa zwei Jahre alten Kindes gerettet. Sie war mit ihrem Kind zwischen 17.15 und 17.30 Uhr beim Spielplatz in der Graft, als sie laut Polizeibericht auf ein im Wasser paddelndes und um Luft ringendes Kind aufmerksam wurde. Sie lief sofort ins Wasser und zog das Kind heraus. „Der kurzzeitig bewusstlose Junge wurde durch einen Mann und eine Frau in Empfang genommen, bei denen es sich vermutlich um die Eltern des Kindes handelte“, heißt es weiter im Poliziebericht. Die Retterin machte sich auf dem Heimweg, danach meldete sie den Vorfall der Polizei. Doch weder die noch der Rettungsdienst wurden von den Eltern informiert und wissen etwas über den Gesundheitszustand des Jungen. Deswegen werden nun Zeugen beziehungsweise die Familie des Kindes gesucht. Hinweise an 0 42 21 / 1 55 90.