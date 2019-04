18. Verhandlungstag im Prozess gegen Niels Högel. (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Im Grunde wussten es ja alle: Niels Högel hat bisher in den zahlreichen polizeilichen Vernehmungen, in seinen Gesprächen mit Psychologen und Psychiatern und auch vor Gericht wiederholt gelogen. So gesehen klang es ein bisschen, als würde das Landgericht Oldenburg Eulen nach Athen tragen lassen, als es den Gerichtspsychologen Professor Max Steller damit beauftragte, ein Glaubwürdigkeitsgutachten erstellen zu lassen. Sagt Niels Högel in diesem Prozess, in dem ihm 100 Morde an Patienten auf Intensivstationen in Oldenburg und Delmenhorst zur Last gelegt werden, die Wahrheit? Doch als Steller am Donnerstag in der Weser-Ems-Halle Oldenburg sein Gutachten erstattete, zeigte sich, dass der Fachmann viel Erhellendes zu sagen hatte.

Mit Blick auf das Aussageverhalten, das Högel seit seiner Verhaftung im Juli 2005 gezeigt hat, kam Steller denn auch zu einem eindeutigen, wenig überraschenden Ergebnis: In mehreren Episoden komme eine „hohe manipulative Kompetenz zum Ausdruck. Zudem können wir verfahrensrelevante Falschaussagen über mehr als ein Jahrzehnt beobachten, allerdings zum Teil von hoher inhaltlicher Qualität. Und wir können nicht sicher sein, dass alles, was Niels Högel in der Hauptverhandlung gesagt hat, der Wahrheit entspricht“, fasste Steller gegen Mittag des 18. Prozesstages zusammen. Dass Högel auch vor Gericht lügt, hatte sich im Verfahren 2014/2015 deutlich gezeigt, als gegen ihn wegen des Todes von fünf Patienten in Delmenhorst verhandelt wurde: Damals versicherte er, dass er während seiner Zeit in Oldenburg nie getötet habe. Und er sagte, er habe stets nur das Medikament Gilurytmal mit dem Wirkstoff Ajmalin eingesetzt. Beides ist mittlerweile widerlegt.

Lügen nach Schema

Professor Steller hat sich genauer mit Högels Aussageverhalten auseinandergesetzt und sah das bestätigt, was der ehemalige Leiter der Sonderkommission „Kardio“, Kriminaldirektor Arne Schmidt, bereits in seiner Vernehmung vor Gericht aussagte. Högel geht immer nach einem bestimmten Schema vor, Steller nannte es ein „dreistufiges Lügenmodell“: Erst leugnet Högel konsequent, wenn sich die Beweise verdichten, beruft er sich auf Erinnerungslücken. Sollte die Beweislast eindeutig sein, gibt er etwas zu – aber stets an der Beweislage orientiert, nur in seltenen Fällen geht er von sich aus weiter und gesteht mehr als die Ermittler wissen können.

Mehr zum Thema Prozess gegen Niels Högel Die Frage nach der Wahrheit Sagt Niels Högel die Wahrheit? Und ist er schuldfähig? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des 18. ... mehr »

Entscheidend für den Prozess ist nun: Hat Högel bislang wissentlich Falschaussagen gemacht oder hatte er seine Taten tatsächlich verdrängt, sind ihm viele seiner Attentate auf Patienten tatsächlich erst wieder eingefallen, nachdem er in den vergangenen Jahren zu einer intensiven Auseinandersetzung gezwungen war? „Wir haben die Falschaussagen vorliegen, begleitet von Högels Aussage, zu keinem Zeitpunkt aus taktischen Gründen gelogen zu haben. Das kann als widerlegt angesehen werden“, meinte Steller. Denn echtes Verdrängen, wie es beispielsweise bei traumatisierten Menschen vorkommt, wird es bei Högel nicht gegeben haben. Steller hatte Högel im August und im Oktober 2018 übrigens selbst zu zwei längeren Gesprächen, die jeweils rund drei Stunden gedauert haben, getroffen. Der Gerichtspsychologe beruft sich also nicht ausschließlich auf seine Prozessbeobachtung und Aktenstudien.

Relevant dürfte diese Feststellung vor allem mit Blick auf Högels Haftdauer sein. Wenn also irgendwann die Frage auftaucht, wann Högel vielleicht doch noch einmal das Gefängnis verlassen wird, steht nun in den Akten, gutachterlich beglaubigt, dass er eben doch taktiert hat, wo er nur konnte und die Wahrheit zurückgehalten hat, obwohl sie ihm bewusst gewesen sein musste. Denn obwohl Högel ein geschickter und schlauer Lügner ist, der seine Geschichten so perfekt verpackt, dass auch regelmäßig Experten auf ihn hereingefallen sind, gab es immer mal wieder Momente, in denen ihm „Konstruktionsfehler“, wie Steller es nannte, unterliefen. Beispielsweise als er in einer polizeilichen Vernehmung aussagte, dass er seinen Wechsel von Oldenburg nach Delmenhorst als seine „letzte Chance“ angesehen habe. Nur: Zu dem Zeitpunkt bestritt er immer noch, Patienten in Oldenburg überhaupt in eine reanimationspflichtige Krise gespritzt zu haben.

Nicht alles ist falsch

Allerdings betonte Steller auch, dass Högels hohe Bereitschaft zu lügen sowie seine „beachtliche Lügenkompetenz“ nicht gleichbedeutend seien damit, dass er nie die Wahrheit sage oder sich redlich bemühe, zur Aufklärung der Fälle beizutragen. Das war eine weitere wichtige Erkenntnis dieses Prozesstages: Steller schätzte Högels Einlassungen zu den 43 Fällen, die er im Verfahren gestanden hat, durchaus als glaubwürdig ein, auch wenn er aus aussagepsychologischer Sicht kein hundertprozentiges Urteil abgeben konnte. Aber an mehreren Fällen machte Steller deutlich, dass Högel Details erzählte, die plausibel dafür sprechen, dass er sich aktiv erinnern könne und sein Wissen nicht allein aus den Patientenakten stamme, die ihm zur Verfügung gestellt wurden. Steller: „Es spricht nichts gegen die Richtigkeit der Geständnisse.“