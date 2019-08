Ruth Steffens ist seit 2013 die Geschäftsführerin des Kommunalen Präventionsrates. Im Interview erzählt sie, wie sich der Rat damals gegründet hat und was sich seitdem alles in der Stadt in Sachen Sicherheit und Prävention getan hat. (Janina Rahn)

Ruth Steffens: 1987 gab es sehr viele Straftaten, Delmenhorst war damals bundesweit auf Platz drei der Kriminalstatistik, direkt hinter den Großstädten Hamburg und Frankfurt am Main und in Niedersachsen sogar an der Spitze aller Städte. Der Leidensdruck der Bürger sowie aller Verantwortlichen war entsprechend groß, also hat man sich Gedanken gemacht, wie man das ändern kann. Denn nur Repression und Strafe alleine reichten nicht mehr aus.

Das Hauptziel ist natürlich, die Kriminalitätsbelastung zu senken und nachhaltige Strukturen zu schaffen, um das subjektive und objektive Sicherheitsgefühl zu stärken. Beim subjektiven Sicherheitsgefühl geht es etwa darum, was Bürger empfinden, wenn sie durch die Bahnhofshalle oder durch den Wollepark gehen. Wie sieht es hier mit der bloßen Furcht vor Kriminalität aus? Und das objektive Sicherheitsgefühl ist dann tatsächlich das, was sich an der polizeilichen Kriminalstatistik orientiert, also an den tatsächlich erfassten Straftaten. Der KPR will die Prävention vor allem als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden wissen, dabei die Zivilcourage fördern und bürgerschaftliches Engagement stärken.

Die Mitgliederversammlung wird regelmäßig über die Aktivitäten des Kommunalpräventiven Rates und auch über aktuelle Erkenntnisse aus der Prävention informiert. Die Mitglieder geben diese Infos wiederum an ihre jeweiligen Tätigkeitsfelder weiter. Im KPR werden außerdem wichtige Dinge abgestimmt, wie zum Beispiel der jährliche Maßnahmenkatalog. Der KPR hat daneben drei große operative Fachkreise: Den Fachkreis Suchtprävention und Gesundheitsförderung, die Arbeitsgemeinschaft Gewalt und die technische Prävention der Polizei. Darin vertreten sind Fachkräfte aus der Praxis, die sich in der Regel viermal im Jahr treffen. Die stellen frühzeitig Bedarfe fest, aus denen dann universelle oder soziale, nachhaltige Präventionsmaßnahmen entwickelt werden.

Seit 1987 haben sich die Straftaten halbiert, die Kriminalitätsrate ist im Sinkflug. Es ist einfach friedlicher geworden auf den Straßen. Dadurch, dass wir ressortübergreifend arbeiten, haben wir im Laufe der Jahrzehnte ein großes Präventionsnetzwerk entwickelt, das im Bedarfsfall auch kurzfristig aktiviert werden kann. Prävention, beziehungsweise die Vernetzung von Präventionsaktivitäten, ist im beruflichen Alltag angekommen. Und wie gesagt, die alleinige Bestrafung von Straftaten steht schon lange nicht mehr im Vordergrund, sondern – wie wir heute sagen – die Stärkung von Schutzmechanismen. Damit meine ich: Was macht mich eigentlich stark gegen Risikofaktoren wie Gewalt, Drogenkonsum oder Armut? Solche und ähnliche Fragen sind Bestandteil der theater- und sportpädagogischen KPR-Maßnahmen und -Workshops zum Beispiel an Schulen.

Zur Jahrtausendwende hatte der KPR einige flächendeckende Maßnahmen und Modellprojekte initiiert, zum Beispiel das Konzept gegen "Schule schwänzen“, die jährliche Vergabe des Zivilcourage-Preises, das Gewaltpräventionsmodell "Faustlos" für Kindergärten und Grundschulen, die wöchentlichen Mitternachtshallen, Aufbau und Schulungen der Sicherheitsberater für Senioren, die Gründung einer Stadtteilkonferenz in Düsternort – um nur einige wenige zu nennen. Später entstanden dann große Projekte wie zum Beispiel „Sauberkeit und Sicherheit am Bahnhof“, Maßnahmen gegen den riskanten Konsum von Alkohol und Tabak von Jugendlichen, Streetwork in allen Stadtteilen, Kampagnen gegen religiösen und politischen Extremismus und für Demokratie, Medienkompetenz und Schüler-Streitschlichterprogramme.

Zum einen haben sich viele Projekte etabliert und werden weiterentwickelt. Der Fokus liegt in unserem Informationszeitalter inzwischen auch auf der Medienkompetenz, da macht das Präventionsteam der Drogenberatung etwa ganz viel in den Schulen. Aber auch das kriminelle Betätigungsfeld hat sich bis ins Internet ausgeweitet. Mittlerweile gehören der Runde Tisch für Gewalt-, Verletzungs- und Unfallprävention zusammen mit seinen Untergruppen, die der damalige Leiter der Kinderklinik, Johann Böhmann, initiiert hatte, ebenfalls zum KPR. Ich habe beobachtet, dass wir bei der Entwicklung von Präventionsprojekten sensibler hinsichtlich der Vielfalt der Kulturen, gesellschaftlicher Teilhabe, Geschlechtergerechtigkeit und auch Gesundheit geworden sind.

Die Stadt finanziert eine geschäftsführende Stelle, die mit einem Budget ausgestattet ist. Das reicht nicht aus, denn Prävention ist einfach teuer. Da springen glücklicherweise Sponsoren ein, die regelmäßig oder sporadisch spenden. Und dann ist da auch der von Norbert Boese initiierte gemeinnützige Verein zur Förderung der Kommunalen Kriminalprävention in Delmenhorst, der uns intensiv mit finanziellen Mitteln unterstützt und uns ideell begleitet. Nicht zuletzt müssen für die Präventionsarbeit auch immer wieder Landes- und Bundesmittel eingeworben werden.

Meiner Meinung nach muss die Arbeit des Präventionsgremiums kontinuierlich fortgesetzt werden, allein schon wegen der Kosten, die die Folgen von Gewalt, Verletzungen, Diebstahl, Sachbeschädigung, Drogenkonsum und so weiter verursachen. Vor allem die Kinder und Jugendlichen müssen immer wieder gestärkt und gefördert werden. Aber auch um die älter werdende Bevölkerung müssen wir uns kümmern, um sie als potenzielle Opfer zu schützen und um ihr Vertrauen in die Sicherheitsstrukturen der Stadt zu stärken. Viele der außerschulischen Projekte sind so ausgerichtet, dass Herkunft und Religion eine untergeordnete Rolle spielen. Aber auch fairer und respektvoller Umgang miteinander muss geübt werden, deswegen sind zum Beispiel unsere sportlichen Mitternachtshallen so wichtig. Aber auch die Weiterentwicklung des Präventionsangebotes im Hinblick auf gesellschaftliche Teilhabe, Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt der Kulturen und Gesundheit darf nicht abreißen. Vor allem die Prävention von extremistischen Handlungen ist und bleibt eine riesige Herausforderung. Auch wenn wir mittlerweile nur noch bei einer sehr kleinen Zahl an Straftaten sind, 6038 waren es 2018, sind das immer noch 6038 zu viel.

Der Vorschlag kam damals aus den Reihen des Präventionsteams der Polizei, die gesagt hat, dass der Name eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist, eben weil die Kriminalität deutlich zurückgegangen ist. Außerdem wollten wir nicht den Eindruck erwecken, dass Teilnehmende der Projekte als potenzielle Kriminelle stigmatisiert würden. Sie sollen sich unter diesem Namen auch wiederfinden können. Die drei großen Buchstaben KPR haben sich nicht verändert, damit können sich inzwischen ganze Generationen identifizieren.

Zur Person

Ruth Steffens (56)

ist seit Oktober 2013 Geschäftsführerin des Kommunalen Präventionsrates, der vor 25 Jahren als Kriminalpräventiver Rat in Delmenhorst gegründet worden ist.