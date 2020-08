Die Schwimmautobahn können viele sportlich orientierte Badegäste nutzen, ohne sich beim Bahnenschwimmen ins Gehege zu kommen. (INGO MOELLERS)

Eine Wassertemperatur von 26 Grad, ein neuer, arschbombentauglicher Sprungturm und eine 50-Meter-Schwimmerautobahn, auf der sportlich orientierte Badegäste ihre Bahnen ziehen können: Nach einer knapp zweijährigen Renovierungsphase hat das Ganderkeseer Freibad am Heideweg am Freitag eine gelungene Wiedereröffnung gefeiert.

Erleichtert, dass das Bad offen ist: Bäderchef Henry Peukert. (INGO MOELLERS)

Dass es für Henry Peukert, Geschäftsführer der Bäder- und Saunabetriebsgesellschaft, eine kurze und unruhige Nacht wurde, dazu trug auch eine heiß gelaufene Crushed-Ice-Maschine bei, die am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr noch für einen veritablen Feuerwehreinsatz sorgte. Die 50 Kameraden, die an den Heideweg ausrückten, stellten jedoch schnell fest, dass der Schaden gering war, sodass der Eröffnung des Bades am Freitag un 6 Uhr nichts mehr im Wege stand.

„Die ersten Gäste standen bereits um 5.15 Uhr vor der Tür, als wir geöffnet haben, waren es dann etwa 100 Frühschwimmer – der harte Kern“, wie Peukert erzählt. So freute sich der Bäderchef besonders darüber, nach der zweijährigen Pause viele bekannte Gesichter wiederzusehen. „Es ist schön zu erleben, dass einem die Menschen die Treue halten“, erklärte er, auch vor dem Hintergrund der Kritik, die zuletzt hinsichtlich der Bauverzögerungen aufgekommen war.

Nila und Papa Niklas Körtge probieren den Spray Park aus. (INGO MOELLERS)

Die ersten Badnutzer würden vor allem vom Blick aus dem Wasser in die Natur schwärmen: „Wer hat schon Kühe neben sich beim Schwimmen?“, skizziert Peukert das besondere Flair. Das Nichtschwimmerbecken wurde um zahlreiche Attraktionen wie Schwallduschen, einem Strömungskanal, Bodensprudler oder Massagedüsen ergänzt. Die jüngsten Badegäste kommen im sogenannten Spray Park auf ihre Kosten, den sie gegebenenfalls auch selbst per Buzzer aktivieren können. Für den Schwimmverein sei das große Becken mit sechs 50- und zwei 25-Meter-Bahnen wettkampftauglich hergerichtet, und auch das Sprungbecken entspricht jetzt wieder sämtlichen Vorschriften.

Im Nichtschwimmerbecken wurden ein Strömungskanal und andere Attraktionen installiert. (INGO MOELLERS)

„Zuletzt war unser Ziel nur noch öffnen, öffnen, öffnen“, berichtet Peukert von einem nicht unerheblichen Zeitdruck. 98 Prozent seien nun erreicht – „aber den Rest merken die Gäste gar nicht“, sagt der Bäderchef. Urprünglich war zwar geplant, zeitgleich mit dem Freibad auch das Kursbecken und den neuen Kassenbereich in Betrieb zu nehmen, allerdings wird sich dies wohl auf Mitte bis Ende September verschieben. Und die Beachbar werde voraussichtlich erst 2021 öffnen können. Auch die geplante Eröffnungsparty ist wegen Corona auf das kommende Jahr verschoben.

Silke und Ulf Genzen wollten das Freibad unbedingt am Eröffnungstag erleben. (INGO MOELLERS)

„Wir wollten unbedingt am ersten Tag rein“, erklärten Silke und Ulf Genzen, die nicht nur gern ins Freibad gehen, sondern auch die Sauna öfter frequentieren. „Wunderschön“ sei das neue Bad geworden, finden die beiden Ganderkeseer. Zu den Gästen am ersten Öffnungstag gehörte auch Christian Marbach, früherer Ratsherr und zu dieser Zeit sehr aktiv im Arbeitskreis Bäder: „Das ist jetzt das schönste Bad Norddeutschlands – und ich kenne viele“, kommentierte er. „Von der Beckentrennung über die Außenschränke bis hin zu den Schnellschwimmbahnen sind hier bestimmt 20 Anregungen umgesetzt worden, die die Fraktionen im Arbeitskreis Bäder auf den Weg gebracht haben“, freute er sich. Allerdings hätte er sich gewünscht, dass das Kursbecken gleich größer gebaut worden wäre. Dennoch sei das Freibad in Ganderkesee qualitativ höchstens mit einigen Hamburger Bädern vergleichbar: „Aber die liegen in einer ganz anderen Preisklasse.“

Rund zehn Millionen Euro hat sich die Gemeinde Ganderkesee die Sanierung des Freibades kosten lassen. „Aber das meiste Geld steckt für die Besucher nicht sichtbar in der Technik im Keller“, sagt Peukert.

Der neue Sprungturm ist definitiv arschbombentauglich. (INGO MOELLERS)

Wegen der Corona-Bedingungen und der damit verbundenen Beschränkung auf 300 Besucher pro Zeitfenster müssen Badegäste gegenwärtig vorab ein Online-Ticket buchen. „Das stößt nicht bei allen Nutzern auf Begeisterung“, gesteht Peukert, aber es gibt auch eine Hintertür: „Wer über eine Geldwertkarte verfügt, kann auf die Online-Registrierung verzichten.“ Wegen des verspäteten Saisonbeginns soll das Freibad in diesem Jahr möglichst lange geöffnet bleiben.