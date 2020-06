Der Landkreis Oldenburg plant den Neubau eines Kinder- und Frauenschutzhauses, das bestehende ist voll. (INGO MöLLERS)

Das Frauen- und Kinderschutzhaus des Landkreises Oldenburg in Wildeshausen ist derzeit voll belegt. Der Lockdown während der Corona-Pandemie hat die Hilfeersuchen von Frauen ansteigen lassen. Jedoch mehr als sechs Frauen und vier Kinder finden derzeit darin keinen Schutz. Das soll sich mit einem Neubau ändern, den der Sozial- und Gesundheitsausschuss des Landkreises bereits im November 2019 beschlossen hatte.

2,18 Millionen Euro investiert der Landkreis in den Neubau am Standort des jetzigen Frauen- und Kinderschutzhauses. Dort finden dann bis zu zehn Frauen und 20 Kinder Platz. Christiana Dölemeyer. Leiterin des Amtes für Teilhabe und Soziale Sicherung, informierte den Ausschuss über den aktuellen Planungsstand. Dabei hatte sie durchaus Erfreuliches zu berichten. Denn sowohl das Land Niedersachsen als auch der Bund befürworten das Projekt und werden dieses mit 90 Prozent Fördermitteln mitfinanzieren. Zehn Prozent hat der Landkreis aus Eigenmitteln zu tragen. Am Tag der Ausschusssitzung hatte Dölemeyer die Information erhalten, dass der Bund das Projekt des Landkreises als förderungswürdig ausgewählt hat. „Es kann jetzt ganz schnell gehen, dass wir den Bewilligungsbescheid in den Händen halten“, blickte Dölemeyer optimistisch in die Zukunft.

Durch die neuen Entwicklungen hat sich der Bauzeitplan deutlich verändert. Bislang war die Verwaltung davon ausgegangen, dass das Baugenehmigungsverfahren erst beginnt, wenn die Fördermittelzusagen vorliegen. Das Land Niedersachsen hatte jedoch den Wunsch geäußert, dass der Landkreis sofort mit der Umsetzung des Neubauvorhabens beginnt und ein zulässiges, vorzeitiges Baugenehmigungsverfahren auf den Weg bringt. Das Land hatte die Befürchtung, dass bei einer Förderung in 2021 alleine das Projekt des Landkreises annähernd die Hälfte der dann zur Verfügung stehenden Fördermittel beansprucht.

In weiser Voraussicht hatte die Verwaltung bereits am 27. Januar 2020 vom Kreisausschuss die Vergabe der Fachplanerleistungen genehmigen lassen. Aus diesem Grund konnte dem Wunsch des Landes Niedersachsen entsprochen werden und unmittelbar mit dem Baugenehmigungsverfahren begonnen werden.

Der jetzige Bauzeitplan sieht vor, dass in diesem Jahr noch 735 000 Euro in den Neubau investiert werden. In 2021 sind 710 000 Euro veranschlagt, im Jahr 2022 dann nochmals 735 000 Euro. Für 2020 stehen Fördermittel in Höhe von 661 500 Euro zur Verfügung. Im kommenden Jahr sind es 639 000 Euro, 2022 wiederum 661 500 Euro. Seinen Eigenanteil finanziert der Landkreis Oldenburg aus den verbliebenen Erlösen des ehemaligen Kreisaltenheims in Höhe von rund 347 000 Euro. Zusätzlich stehen weitere 200 000 Euro zur Verfügung, um die Gesamtfinanzierung zu sichern.

Übergangsquartier geplant

Für die Neubauzeit hat die Kreisverwaltung mittlerweile eine Übergangslösung finden können. „Wir mieten für zwei Jahre ein Objekt mit einer Wohnfläche von 400 Quadratmetern an“, berichtete Dölemeyer. Das sind deutlich mehr als die derzeit vorhandenen 1350 Quadratmeter am alten Standort. Es steht dann auch ein Zimmer mehr zur Verfügung, sodass dann eine weitere Frau mit ihren Kindern Schutz finden kann. Ab August 2020 soll das Übergangsquartier bezogen werden. Das bestehende Frauen- und Kinderschutzhaus wird dann abgerissen.

Der geplante Neubau hatte allerdings für Unmut bei den unmittelbaren Nachbarn gesorgt. Sie hegten die Befürchtung, dass durch das größere Gebäude mit dann noch mehr Schutzsuchenden auch der Lärm oder andere Belastungen zunehmen. Denn das Frauen- und Kinderschutzhaus liegt in einem ganz normalen Wohngebiet. Ende des vergangenen Jahres hatte es aber Gespräche der Kreisverwaltung mit den Anliegern gegeben. „Das waren konstruktive Gespräche“, sagte Christiana Dölemeyer auf Nachfrage unserer Zeitung.

Dass das Frauen- und Kinderschutzhaus weiterhin notwendig bleibt, das zeigt sich gerade auch während der Corona-Pandemie. Das Haus war und ist in dieser Zeit meistens voll belegt. „Ein Anstieg des Hilfebedarfs ist erkennbar“, berichtete Dölemeyer dem Ausschuss. Gerade im Lockdown sei es für die Frauen jedoch schwierig gewesen, Hilfe zu suchen. Eine Idee um den Frauen zu helfen, sei gewesen, in den Hygieneabteilungen der Einkaufsmärkte Telefonnummern von Hilfsangeboten zu platzieren. „Dort kommen die Männer, die gewalttätig sind, ja nicht unbedingt hin.“