Auch der Mund-Nasen-Schutz gehört zu den Hygieneregeln dazu. (INGO MÖLLERS)

Angesichts der steigenden Entwicklung der Corona-Infektionszahlen appelliert die Stadt Delmenhorst an alle Bürger, in der Wachsamkeit gegenüber dem Virus nicht nachzulassen. „Bitte beachten Sie weiterhin die Kontakt-, Abstands- und Hygieneregeln und halten Sie sich an die Vorschriften“, mahnt Krisenstabsleiter Rudolf Mattern in einer Pressemitteilung der Stadt. Es gelte nun, den steigenden Trend zu stoppen.

Auch in Delmenhorst sind die Infektionszahlen wieder angestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am 23. Februar kurzzeitig unter 30, inzwischen ist der Wert mit 89 der kritischen Schwelle von 100 gefährlich nahe gekommen. Ab dieser Inzidenz greift die „Notbremse“, auf die sich Bund und Länder beim jüngsten Corona-Gipfel verständigt hatten.

In Niedersachsen muss dieser auf 100.000 Einwohner berechnete Wert über drei Tage konstant über 100 liegen. Dann erklären die örtlich zuständigen Behörden einen Landkreis oder eine kreisfreie Stadt zur „Hochinzidenzkommune“. Am zweiten darauf folgenden Werktag greifen dann die Rechtsfolgen: Die Lockerungen des 8. März sollen nicht mehr gelten. Sollte die Inzidenz also am Mittwoch auf über 100 steigen, könnte demnach – durch den Sonntag – die Rolle rückwärts am Montag, 22. März, folgen.

Rudolf Mattern kündigt allerdings bereits an, in einem solchen Fall mit Augenmaß zu reagieren: „Es wird keinen Totalhalt geben und auch keine Insellösung, die nur zu Ausweichbewegungen in die Nachbarkommunen führen würde.“