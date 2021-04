Derzeit wird über Änderungen des Insektenschutzgesetzes debattiert. Das betrifft auch die Landwirtschaft. (Stella von Saldern/dpa)

Über den Klimawandel, die Umweltverschmutzung und den Naturschutz wird viel geredet – wie es scheint vor allem, wenn Gesetze in Kraft treten sollen, die dem Erhalt der Umwelt tatsächlich dienlich sein könnten. So wird nun schon seit Wochen über die geplante Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes, das oft als Insektenschutzgesetz betitelt wird, und die Änderung der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung debattiert und gestritten. Letztere, die unter der Federführung des Bundeslandwirtschaftsministeriums steht, soll wesentliche Inhalte des Aktionsprogramms Insektenschutz von 2019 umsetzen. So soll die Anwendung von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln bis Ende 2023 beendet werden. Zudem soll die Verwendung von Herbiziden und Insektiziden, die Bienen und Bestäuber gefährden, in ökologisch besonders schutzbedürftigen Gebieten verboten werden. Und es soll ein neuer Mindestabstand zu Gewässern für sämtliche Pflanzenschutzmittel eingeführt werden.

Über diese Verordnung wird im Bundesrat abgestimmt. Dennoch sorgen Themen, die darin vorkommen, auch unter den hiesigen Bundestagsabgeordneten für Uneinigkeit. „Zum Beispiel die Regelungen zu Gewässerrandstreifen bedeuten gerade für Niedersachsen aufgrund des besonders engen Gewässernetzes einen Wegfall von circa 16.500 Hektar Grün- und 4100 Hektar Ackerland allein in meinem Wahlkreis, weswegen viele Landwirte berechtigt von 'Enteignung' sprechen. Die bisher geplanten Klauseln sind nicht rechtssicher und daher ungeeignet“, teilt Astrid Grotelüschen (CDU) mit. Sie pocht darauf, dass der bereits eingeführte Niedersächsische Weg die einzige Möglichkeit für einen „kooperativen Weg zwischen Politik, Naturschutzverbänden und Landwirtschaft“ darstelle und rechtssicher im Bund verankert werden müsse.

In der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung seien sogenannte Länderöffnungsklauseln vorgesehen, die dafür sorgen sollen, dass die einzelnen Bundesländer mit ihren spezifischen Bedürfnissen Beachtung finden, hält Susanne Mittag (SPD) dagegen. „In den einzelnen Ländern gibt es ganz unterschiedliche Debattenlagen. Mecklenburg-Vorpommern hat den Ackerbau auf den riesigen ehemaligen LPG-Flächen, der Süden hat den Weinbau, Niedersachsen hat die Viehhaltung. Letztlich müssen sich im Bundesrat die Agrarminister einigen. Da ist die eine Hälfte schwarz, die andere Hälfte grün. Das wird eine sportliche Veranstaltung“, sagt sie.

Insgesamt findet Mittag die Verordnung eher lasch. Es gebe kein Totalverbot von Pflanzenschutzmitteln, denn es betreffe vor allem Herbizide und eine Auswahl von Insektiziden – dies auch nur in nationalen Schutzgebieten. Und es gebe viele Einschränkungen, beispielsweise im Ackerbau, Weinbau und Gartenbau. „Es wird natürlich Einschränkungen geben, sonst müsste man das Ganze ja nicht machen. Aber zur Abmilderung erheblicher wirtschaftlicher Schäden können Ausnahmen der Verbote erteilt werden“, sagt sie.

Worüber die Abgeordneten hingegen im Bundestag entscheiden dürfen, ist die Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes oder auch das Insektenschutzgesetz des Bundesumweltministeriums. Es sieht unter anderem vor, mehr Biotope als bisher unter Schutz zu stellen. Als schützenswert sollen zukünftig auch artenreiches Grünland, Streuobstwiesen, Steinriegel und Trockenmauern gelten. Ein weiterer Punkt ist die Eindämmung der Lichtverschmutzung, um nachtaktive Insekten zu schützen. Dafür soll in Naturschutzgebieten und Nationalparks die Neuerrichtung bestimmter Beleuchtungen verboten werden. Zudem soll der Betrieb von Himmelsstrahlern („Skybeamer“) stark einzuschränkt werden. Die Verwendung von sogenannten „Insektenvernichterlampen“ soll außerhalb geschlossener Räume verboten werden.

Während Susanne Mittag findet, dass das Insektenschutzgesetz die Landwirte eigentlich gar betrifft, dass diese hauptsächlich von der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung angesprochen werden, sieht Astrid Grotelüschen da noch große Probleme für die Landwirte: „Ich stehe für mehr Insektenschutz ein, er muss jedoch praktikabel sein. Der aktuelle Entwurf gibt keine sichere Option für länderspezifische Lösungen, die jedoch zwingend notwendig ist. Viele Landwirte stehen für mehr Insektenschutz ein und bangen gleichzeitig um ihre Existenz. Für sie sind Förderfähigkeit von Maßnahmen, die Möglichkeit von Ausgleichszahlungen und die Bewirtschaftung von Flächen in Naturschutzgebieten, wenn auch unter strengen Auflagen, überlebenswichtig.“

In dieser Woche soll die erste Lesung des Gesetzes stattfinden, für den 19. April ist eine Anhörung der betroffenen Verbände angesetzt, in der diese mitteilen können, wie sie über das Gesetz denken. Bis Ende Juni muss die Abstimmung im Bundestag stattfinden, denn dann beginnt für das Parlament die Sommerpause. Susanne Mittag möchte sich die Details des Gesetzes bis dahin noch ganz genau ansehen. Sie steht ihm aber insgesamt positiv gegenüber. Astrid Grotelüschen hingegen teilt mit: „Ich werde dem Gesetz nur dann zustimmen, wenn wir gemeinsam mit unserem Koalitionspartner alle CDU-Forderungen zur Praxisorientierung rechtssicher umsetzen.“

Über die Änderung der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung wird im Bundesrat abgestimmt. Sie sieht unter anderem folgende wichtige Punkte vor: Verbot von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln bis Ende 2023, Verbot von Herbiziden und bestimmten Insektiziden in ökologisch besonders schutzbedürftigen Gebieten, Einführung eines Mindestabstands zu Gewässern für sämtliche Pflanzenschutzmittel.

Der Bundestag wird über die Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes, das als Insektenschutzgesetz bekannt ist, abstimmen. Es sieht unter anderem diese Punkte vor: den Schutz von mehr Biotopen, den Schutz von artenreichem Grünland, Streuobstwiesen, Steinriegeln und Trockenmauern, die Eindämmung der Lichtverschmutzung, Verbot der Errichtung bestimmter Beleuchtung in Naturschutzgebieten und Nationalparks, Einschränkungen für Himmelsstrahler, Verbot von „Insektenvernichterlampen“ außerhalb geschlossener Räume.