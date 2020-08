Corona-Testcenter gibt es derzeit nur noch an Flughäfen. In Niedersachsen wurden sie, auch in Delmenhorst, im Juli flächendeckend geschlossen. Nun sollen zumindest elf schon wieder geöffnet werden. (Sebastian Gollnow/DPA)

Delmenhorst. Warum schließen bundesweit die Corona-Testzentren? Eine Frage, die in den vergangenen Tagen Irritationen hervorgerufen hat, angesichts der Diskussionen über den Umgang mit Reiserückkehrern, die sich nun, wenn sie a) aus Risikogebieten kommen, testen lassen müssen, oder b) freiwillig testen lassen können. Hierzu werden an den Flughäfen im Land Corona-Testzentren eingerichtet. Aber, so sagt es Uwe Köster, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), es fände keine Verlagerung statt. „Die Region Hannover hat am dortigen Flughafen ein Testzentrum eingerichtet, es könnte zwar überlegt werden, dass wir den Betrieb übernehmen, aber bislang ist das nicht geplant.“ Wie geht es also weiter?



Wo kann man sich in Delmenhorst nun überhaupt noch testen lassen? Florian Friedel, Geschäftsführer des Josef-Hospitals an der Wildeshauser Straße, glaubt, dass die Hausarztpraxen in Delmenhorst mittlerweile genügend Kapazität haben, um selbst die notwendigen Abstriche zu nehmen. Brigitte Unger, niedergelassene Hausärztin in der Innenstadt, sieht das allerdings etwas anders: „Bislang gibt es nur eine Arztpraxis, zu der wir unsere Patienten schicken können, ab kommender Woche soll noch eine dazu kommen.“ Es gilt aber weiterhin die Regel, dass zunächst telefonisch mit der Hausarztpraxis oder mit dem Ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 geklärt werden soll, ob es einen Anlass zu einem Corona-Abstrich gibt und wie sich das weitere Vorgehen gestaltet. War bislang ein Gang ins zentrale Delmenhorster Corona-Testzentrum vonnöten, so werden die notwendigen Abstriche nun dezentral in den Arztpraxen durchgeführt.



Warum wurden die Testzentren überhaupt geschlossen? In der Antwort auf diese Frage stimmen Unger, Friedel und Köster überein: Die Zahl der Tests entsprach nicht den Erwartungen. Im Frühjahr war ein Ansturm und ein Hochschnellen der Infektionszahlen befürchtet worden, der glücklicherweise ausblieb. Auch war die Ausstattung der Arztpraxen mit der notwendigen Schutzausrüstung für das medizinische Personal nicht flächendeckend gewährleistet, weshalb ein zentraler Test-Ort sinnvoll erschien. Nun sei die Versorgung mit der Schutzausrüstung aber so gut, dass die Arztpraxen dies auch tun können. Ein Hausarzt aus der Gemeinde Ganderkesee bestätigt dies, ohne selbst in der Zeitung genannt werden zu wollen.

Aber ist der Zeitpunkt für die Schließungen angesichts der Urlauber nicht denkbar ungünstig? Das bejaht auch Uwe Köster: „Wir sind von der Diskussion über Pflicht-Tests für Reisende aus Risikogebieten etwas überrumpelt worden“. Denn eigentlich waren die Zahlen im Juni und Juli so sehr rückläufig, dass die KVN überhaupt darüber nachzudenken begonnen hatte, die insgesamt 45 Zentren in den niedersächsischen Landkreisen und kreisfreien Städten zu schließen. Als dann das organisatorische Prozedere festgelegt war, fuhr ihnen der Tourismus in die Parade. Die KVN musste also schnell reagieren, und Köster sagt nun, dass vorläufig elf Testzentren in Niedersachsen geöffnet bleiben sollen. Die KVN gliedert sich in elf Bezirke innerhalb der niedersächsischen Landesgrenze, sodass nun in jedem Bezirk ein Testzentrum geöffnet bleiben wird.



Und wenn die Zahlen nun schlagartig wieder ansteigen? Falls der Fall tatsächlich eintreten sollte, der zwar dem Bundestrend entsprechen würde, in Delmenhorst und umzu aber bislang nicht eingetreten ist, können die 34 jetzt geschlossenen Testzentren kurzfristig wieder in Betrieb genommen werden. Die Räumlichkeiten bleiben bestehen und das Personal wäre kurzfristig einsatzbereit, sind Köster und Friedel überzeugt. Denn einen Zustand, der die Hausarztpraxen überfordern könnte, den wollen alle nicht. „Wir müssen und wollen ja unsere Patienten weiterhin behandeln, wir hätten gar nicht genügend Kapazität um im großen Stil Corona-Tests durchzuführen“, sagt Brigitte Unger.



Und wer zahlt die ganze Zeche? Die Kosten für die zentralen Testzentren wurden bislang von der KV übernommen, letztlich also von allen niedergelassenen Ärzten in Niedersachsen. Zwar übernehmen die Krankenkassen – oder jetzt im Fall der Reiserückkehrer das Bundesamt für soziale Sicherung – die Kosten für die Abstrichnahme und die Labordiagnostik, die Raummiete und Bestellung des medizinischen Personals muss die KV aber aus ihrem eigenen Strukturfonds finanzieren. Köster sagt zwar, dass es wohl noch Verhandlungen über mögliche Kostenübernahmen durch staatliche Stellen geben könnte, sonderlich zuversichtlich wirkte er dabei allerdings zunächst nicht.



Und wissen die Hausärzte was zu tun ist? Davon kann ausgegangen werden. In einem Rundschreiben vom 3. August informierte KVN-Bezirksgeschäftsführer Helmut Scherbeitz die Kollegen über das weitere Vorgehen.