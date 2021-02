Das Vielstedter Bauernhaus würde gern Wohnmobilisten bewirten. (Ingo Möllers)

Eintöpfe vorbereiten und in Gläsern außer Haus verkaufen, Valentinstag-Überraschungsboxen packen oder ein Dinner im Wohnmobil servieren: Christian und Yvonne Strackerjan haben allerhand Ideen, wie sie das Vielstedter Bauernhaus in Hude durch die Corona-Krise bugsieren könnten. Letzterer Vorschlag kam von dem Huder Ludolf Helms, selbst stolzer Besitzer eines Wohnmobils: „Ich habe von dieser besonderen Art gehört und war begeistert.“ Er sei Mitglied in einer Facebook-Gruppe für Wohnmobilisten. „Da tauschen sich 30.000 Personen aus“, beschreibt Helms. Auch über die derzeitige Corona-Lage.

„Hier kann man ganz gemütlich sitzen“, berichtet der 79-Jährige und zeigt die drehbaren Fahrersitze in dem Wohnmobil. Er würde sich freuen, hier gut speisen zu können und schlug das Dinner der Familie Strackerjan vor. Die hatte schon deutschlandweit von anderen Gastronomen erfahren, die sich während der Pandemie so ein bisschen dazu verdienen und wollte das Thema angehen.

„Wir haben draußen Platz ohne Ende. Hier könnten einige Wohnmobile parken“, erklärt der Geschäftsführer. Seine rund 30 Angestellten befinden sich derzeit in Kurzarbeit. „Aber alle wollen helfen und sich beschäftigen“, berichtet er weiter. Also bastelte er gemeinsam mit seiner Frau an einem Konzept: „Wir wollten mit Thermo-Wagen die Speisen bis raus vor die jeweiligen Wohnmobile bringen. Die Besitzer hätten sich das Essen selbst rausgenommen.“

So wolle man allen, die Lust auf deutsche Küche haben, eine Freude in der ansonsten momentan trüben Zeit bereiten und selbst im Arbeitsprozess bleiben. Diese Thermo-Boxen passen bei den Stracker­jans in der modernisierten Gastro-Küche komplett in die Spülmaschine und können desinfiziert werden.

Sonhild

Alles, was man braucht: An diesem Tisch würde Ludolf Helms gemeinsam mit seiner Frau gern mit dem Essen der Strackerjans speisen. (Imke Harms)

Lindemann, die Leiterin des Ordnungsamtes im Landkreis Oldenburg, sagt auf Nachfrage: „Die Verordnung sieht vor, dass nur Außer-Haus-Verkauf zulässig ist.“ Damit gehe einher, dass die Gastwirte das Essen in Tüten verpacken müssten – eben genau so, als würde das Essen mit nach Hause genommen. „Das hauseigene Geschirr oder Besteck darf nicht verwendet werden“, erklärt Lindemann. Das Thema „WoMo-Dinner“ sei eine Grauzone. „Derzeit versuchen Gastronomen, rechts und links an der Verordnung vorbei etwas möglich zu machen“, weiß Lindemann. Die Verordnung habe indes nicht konkret geregelt, was mit „außerhalb der jeweiligen Einrichtung“ gemeint sei. Das Gebäude? Das gesamte Gelände, also auch der Parkplatz?

Fest steht laut Lindemann: „Ein Event-Charakter soll unbedingt vermieden werden. Wenn irgendwo 20 Wohnmobile stehen, steigen die Leute vielleicht doch aus und gehen von A nach B.“ Derzeit bemerke das Ordnungsamt die Suche, wie man irgendwie an der Verordnung vorbeikomme. „Persönlich verstehe ich das durchaus. Aber so war das natürlich nicht gedacht“, merkt Lindemann an.

Christian und Yvonne Strackerjan wollen sich an die Verordnung halten. Trotzdem fragen sie sich, wo andere wichtige Themen währenddessen bleiben: „Was ist zum Beispiel mit Müllvermeidung und Nachhaltigkeit? Plötzlich verpacken wir wieder alles Mögliche in Plastik und schmeißen alles weg“, sagt Strackerjan.

Kreativität gefordert

Dennoch. Er kann noch lächeln. „Jetzt zeigt sich, wer noch wirklich Gastwirt ist und sich etwas einfallen lässt“, ist der Chef des Vielstedter Bauernhaus überzeugt. Dass man wieder kreativ werden müsse, gefalle ihm. Jetzt gilt es weiterhin, zu schauen, wie kleine Einnahmequellen erschlossen werden können. Und vielleicht möchten Wohnmobilisten ja das Essen auch abholen und sich ein Stückchen entfernt zum Verzehr hinstellen.

Die Corona-Verordnungen werden immer wieder angepasst. Für gastronomische Betriebe gilt das Niedersächsische Gaststättengesetz, darunter fallen insbesondere Restaurants, Freiluftgastronomie, Bars einschließlich Einrichtungen, in denen Shisha-Pfeifen zum Konsum angeboten werden, Imbisse sowie Cafés, allein oder in Verbindung mit anderen Einrichtungen. Die Einrichtungen selbst sollen laut Verordnung für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben.

Wohl ist jedoch ein Außer-Haus-Verkauf von Speisen und Getränken erlaubt. Dazu steht in der Verordnung: Der Außer-Haus-Verkauf und die Abholung von Speisen und alkoholfreien Getränken zum Verzehr außerhalb der jeweiligen Einrichtung sind erlaubt.