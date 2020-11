Nicht nur die heimischen Gärten bieten Veganern reichlich Möglichkeiten. Auch viele Supermärkte haben sich inzwischen auf vegane Kundschaft eingestellt. (Karmann/dpa)

Und was kochen wir heute? – Ein saftiges Stück Moralkeule mit polarisierter Argumentationssoße und missionarischem Faktensalat. Und zum Nachtisch: dünnes Eis. Kaum ein Ernährungstrend hat in den vergangenen Jahren so stark polarisiert wie die vegane Ernährung: Fleischesser und solche, die nicht nur auf Fleisch, sondern auf sämtliche tierischen Produkte wie (Kuh-)Milch, Eier und Honig verzichten, stehen sich immer noch weitgehend unversöhnt gegenüber, auch Beziehungen sind an dieser Frage bereits zerbrochen. Da wird jeder Bissen zum Gewissensbissen, statt Pfeffer und Salz stehen Hohn- und Spottstreuer mit auf dem Esstisch.

Mirka Waltz, Langzeitpraktikantin am Regionalen Umweltzentrum Hollen (RUZ) und seit fünfeinhalb Jahren bekennende Veganerin, kennt viele dieser Sprüche: „Woran erkennt man einen Veganer? Er erzählt es dir sofort“, nennt sie ein Beispiel des „antiveganen Bullshit-Bingos“. Zunächst einmal seien es Umweltschutzaspekte gewesen, die sie veranlasst hätten, ihre Ernährung umzustellen, berichtet Waltz. Gedanken an Moral, Tierwohl, aber auch an die eigene Gesundheit seien erst später hinzugekommen. Denn längst ist es unstrittig, dass die Produktion von Fleisch erhebliche Umweltbelastungen mit sich bringt. Etwa wenn man bedenkt, dass in einem Kilogramm Rindfleisch 10 000 bis 15 000 Liter Wasser stecken – also etwa die Füllung eines respektabel großen Gartenpools.

„Als ich angefangen habe, gab es gerade mal eine Sorte Tofu und eine Sorte Räucher-Tofu“, erinnert sich Waltz. „Heute ist das Angebot der Fleischersatzprodukte, die auch auf Milch verzichten, sehr viel vielfältiger.“ Wobei es bei der veganen Ernährung aber auch gar nicht darauf ankomme, sich möglichst um den Fleischverzicht herumzutricksen, sondern sich einfach abwechslungs- und nährstoffreich zu ernähren: Hülsenfrüchte, Bananen, Spinat und Brokkoli liefern etwa jede Menge Eisen und Calcium, die sich sonst eben eher in Fleisch und Milch finden. Und immer wieder gilt auch hier das Prinzip: saisonal und regional. „Wenn man seine Ernährung auf importierten Avocados aufbaut, ist das der Umwelt natürlich nicht dienlich“, betont Waltz. Die in Deutschland erhältlichen Soja-Produkte würden aber überwiegend Soja aus heimischem Anbau enthalten.

Dabei räumt die Ökotrophologie-Studentin ebenso mit dem Vorurteil auf, Veganer litten unter Mangelernährung. „Ich habe meine Blutwerte mehrfach testen lassen, und der Arzt hat nie auch nur irgendeinen Mangel festgestellt“, erklärt sie. Und auch das von Vegan-Gegnern immer wieder angeführte Vitamin B12 sei als Kapsel, Pulver oder in Tropfenform einfach zu beschaffen. Statt herkömmlichem Salz oder Meersalz empfehle sich der Einsatz von jodiertem Salz.

Nach Erkenntnissen der Heinrich-Böll-Stiftung essen insbesondere junge Leute in Deutschland fast doppelt so viel Wurst und Fleisch wie empfohlen – 963 statt 560 Gramm pro Woche (Daten von 2015). Allerdings ist auch der Trend zu veganer Ernährung ungebrochen: Gab es vor fünf Jahren hierzulande noch etwa 900 000 bekennende Veganer, so seien es im vergangenen Jahr bereits 1,3 Millionen gewesen, berichtet RUZ-Ernährungsexpertin Claudia Kay-Rudhardt. Zum Vergleich: Vegetarisch ernähren sich inzwischen bereits rund acht Millionen Menschen, also etwa zehn Prozent der Bevölkerung.

Um Fleischesser und Veganer wieder an einen Tisch zu bringen, appelliert Waltz an die gegenseitige Toleranz, frei nach dem Motto: Essen und essen lassen. „Man kann ja mal mit einem Vegan-Tag in der Woche anfangen. Das ist gar nicht so schwer“, wirbt sie für den sanften Einstieg abseits jeglicher Dogmen. Auch das Argument, dass die vegane Ernährung deutlich teurer sei als die herkömmliche, lässt sie nicht gelten. „Aber die Motivation muss auf jeden Fall aus einem selbst heraus kommen. Ich halte nichts davon, Veganismus zu verordnen“, betont sie. Und es helfe, bei der Umstellung nicht so sehr den Aspekt des Verzichts in den Vordergrund zu rücken, sondern den der Möglichkeiten.

„Fleisch ist mein Gemüse“, ruft Kollege K. aus der Sportredaktion dazwischen. Ach, könnte ich noch einen Nachschlag von der Moralkeule bekommen?