Die Polizei in Wildeshausen sucht nach einem Exhibitionisten. (Symbolbild) (Björn Hake)

Wildeshausen. Eine 30-jährige Frau aus Wildeshausen ist am Dienstagmittag Opfer einer exhibitionistischen Handlung geworden. Nach Polizeiangaben spazierte die Frau gegen 13.30 Uhr auf einem Schotterweg, der Verlängerung des Bauernmaschwegs, in der Nähe der Hunte. Als sie an einer Parkbank vorbeiging, saß dort ein Mann, der sie ansprach und dabei sein entblößtes Geschlechtsteil in der Hand hielt. Die Frau reagierte nicht, lief weiter und verständigte die Polizei. Der Mann entfernte sich mit einem Fahrrad. Die Frau beschreibt den Täter als etwa 25 bis 30 Jahre alt mit kurzen, dunklen Haaren und schlanker Statur. Bekleidet war er mit einem dunklen Jogginganzug und einer grauen Schutzmaske. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nähe des Tatorts einen Mann gesehen haben, auf den diese Beschreibung zutrifft, und die eventuell weitere Hinweise auf den Exhibitionisten geben können, sich unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 10 mit dem Kommissariat in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.