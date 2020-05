Die Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 33-Jährigen aus Großenkneten in Gewahrsam. (Symbolbild) (Björn Hake)

Die Polizei Wildeshausen hat am Montag ein Strafverfahren gegen einen 33 Jahre alten Mann aus Großenkneten eingeleitet, der im dortigen Bahnhof versucht hatte, einen Zug der Nordwestbahn an der Weiterfahrt zu hindern.

Wie die Beamten mitteilten, war der Mann im Bahnhof aus dem Zug gestiegen und hatte sich vor den Triebwagen gestellt. "Als er von der Zugbegleiterin aufgefordert wurde, den Weg freizugeben, beleidigte er die Frau, zeigte ihr sein Geschlechtsteil und leckte Scheiben der Waggons ab", schildert die Polizei das Geschehen. Der 33-Jährige beschädigte zudem durch einen Tritt eine Tür des Zuges derart, dass dieser die Fahrt nicht mehr fortsetzen konnte.

Gegen den 33-jährigen Mann aus Großenkneten wurde ein Strafverfahren eingeleitet und er wurde in Gewahrsam genommen, um weitere Straftaten zu verhindern. Da eine Beeinflussung des Mannes durch Drogen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde diesem auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg und Anordnung eines diensthabenden Richters eine Blutprobe entnommen, so die Polizei in ihrem Bericht weiter.