In seiner Lucky Company verkauft Inhaber Carsten Pappiér alles, was Spaß macht. Schwerpunkte des Sortiments sind Folienballons und Feuerwerksartikel. (Fotos: INGO MöLLERS)

„Haben Sie auch etwas, das Krach macht?“, fragt die Kundin. „Klar, Jugendfeuerwerk“, sagt Carsten Pappiér, Chef der Lucky Company und Experte für Partyglück. Das 42 Quadratmeter kleine Ladengeschäft an der Mühlenstraße 90 ist mit 3000 verschiedenen Artikeln vollgestopft bis unters Dach und entpuppt sich als wahre Fundgrube. Hier gibt es Instant-Schnee in Dosen, Toilettenpapier mit (aufgedruckten) Rasierklingen sowie zahllose andere Scherz- oder Partyartikel für jeden Anlass. Doch der Inhaber hat jederzeit den vollen Überblick: „Ich weiß nicht nur, wo alles steht, ich könnte von 99 Prozent der Artikel auch die Preise nennen.“

Der Chef der Lucky-Company hat zwei absolute Favoriten im Sortiment. Erstens: die Folienballons. „Die halten mehrere Tage, es gibt sie für jeden Anlass, und ich habe noch niemand getroffen, der sie nicht toll findet“, erklärt er. Zudem sei die Nachfrage in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. „Inzwischen wird ja alles gefeiert. Die mit Helium gefüllten Ballons sind nicht nur für Geburtstage, sondern auch kurz vor dem Schulanfang sehr gefragt. Einmal war ich kurz vor dem Schulanfang so gut wie ausverkauft. Inzwischen bin ich vorbereitet“, berichtet der 52-jährige Geschäftsmann. Denn weil sie nicht viel Platz wegnehmen, habe er inzwischen 15 000 bis 20 000 Folienballons auf Lager. Schließlich sichere die große Menge bereits im Einkauf günstige Preise.

Wobei Pappiér gleich mit dem Vorurteil aufräumt, dass ein kleiner Laden automatisch teurer sei als die Mitbewerber. Ein weiteres Erfolgsrezept, um sich gegen die wachsende Konkurrenz der Discounter zu behaupten, sei eine gute Qualität und ebensolche Beratung. Denn auch beim Kauf von Helium-Ballons könne man Enttäuschungen erleben. Dass so ein Ballon auch schon mal einen unkontrollierten Abflug macht, kennt Pappiér zur Genüge. „Wenn ein Kunde nach fünf Minuten wiederkommt und sagt, er hätte gern das gleiche nochmal, dann weiß ich, was passiert ist“, sagt der Inhaber.

Sein zweiter Favorit ist das Feuerwerk. „Ich bin ein echter Feuerwerk-Fan“, bekennt Pappiér, der es kaum erwarten kann, bis die „Super-Böller-II“ endlich geliefert werden. „Da gibt es gerade einen großen Hype in den Foren. Und es sind nur so wenige nach Deutschland geliefert worden, dass es ein Bestelllimit gab“, erklärt er. Was für ihn als kleiner Händler gegenüber den größeren Anbietern natürlich ein Vorteil sei. Besonders gern mag er Retro-Feuerwerk, wie man es von früher kennt. Also etwa Böller, bei denen die Papierschichten komplett zerfleddern oder Raketen mit Schweif-Aufstieg. „Das ist mit der Discounter-Ware überhaupt nicht zu vergleichen“, betont er. Die Zahl an Vorbestellungen, die seit August eingehen würden, sei gewaltig, wobei die Fans Anfahrtswege bis zu 100 Kilometer auf sich nehmen würden. Und die Feinstaub-Diskussion um das Silvester-Feuerwerk hält er für ziemlich überzogen.

Im Dezember 2016 startete Pappiér erstmals einen Feuerwerk-Nachtverkauf, der inzwischen fester Bestandteil des Ein-Mann-Betriebs ist. „Im ersten Jahr bin ich an diesem Tag um 5 Uhr aufgestanden, bin 450 Kilometer nach Berlin gefahren, um die Ware abzuholen, 450 Kilometer wieder zurück, und abends habe ich den Laden aufgemacht. Das hat ganz schön geschlaucht.“ Zum diesjährigen Sonderverkauf, der am Sonnabend, 28. Dezember, um eine Minute nach Mitternacht startet, würden die Feuerwerks-Artikel nun erstmals angeliefert.

Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann gründete die Lucky Company im März 1996, zunächst als Hobby. In den ersten Jahren vermietete das Unternehmen Glücksräder, Bingogeräte und Bollerwagen, unter anderem für Kohlfahrten oder Junggessellenabschiede. Dazu gehörte auch der Verkauf passender Dekorationsartikel sowie der komplette Service rund um die Veranstaltung. Ab Mitte 2001 starteten die ersten Versuche im überregionalen Online-Absatz. "Weil die Nachfrage und die Angebotspalette ständig gewachsen sind, platzte unser Ausstellungsraum auf dem Nordwolle-Gelände bald aus allen Nähten", erinnert sich Pappiér. 2003 entschloss er sich deshalb, das Ladengeschäft an der Mühlenstraße zu eröffnen. Zum Unternehmen gehört seit 2013 auch der Balloons-&-Bubbles-Shop in Bremen.

Weil die Online-Plattform, auf der die Lucky Company in den vergangenen Jahren unterwegs war, im März ohne größere Ankündigung ihre Strukturen änderte, entschloss sich Pappiér in diesem Jahr, einen eigenen Online-Shop an den Start zu bringen. Mit rund 800 Artikeln findet sich hier zurzeit aber nur ein Teil des Sortiments, wobei Pappiér bestrebt ist, das Angebot ständig weiter auszubauen.