Janine Langhans, Gerhard Plöger, Florian Plöger und Lars Langhans (von links) freuen sich, an der Syker Straße einen neuen Standort für den GP Gabelstapler-Service gefunden zu haben. (INGO MÖLLERS)

Ihr Büro hat die Firma GP Gabelstapler-Service bereits an der Ludwig-Kaufmann-Straße. Zum 1. November zieht das Unternehmen auch mit seiner Werkstatt von Ganderkesee nach Delmenhorst um. Janine Langhans und Gerhard Plöger stellten an diesem Donnerstag, zusammen mit den Maklern Ralf Wittrien und Cord Lindhorst, den neuen Standort vor.

Die ehemalige Oberheide-Immobilie an der Syker Straße 30-34 bietet den Experten rund um die Lagerei eine Ausstellungsfläche auf rund 400 Quadratmetern. In zwei Hallen ist ausreichend Platz für die Reparatur von Staplern und weiteren Geräten aus der Lagerwirtschaft. In einer dritten Halle können Arbeiten ausgeführt werden, die besonders schmutzintensiv sein können. Platz soll auch zur Reparatur von Ladegeräten sein. Während sich die meisten Dienstleistungen an Handwerker und andere Betriebe richten, wird es auch einen Flüssiggasverkauf geben, der Endverbraucher als Kunden anlocken soll.

Zentrale Lage in Delmenhorst

„Wir finden an diesem Standort auch Platz für einen Besprechungsraum“, sagt Janine Langhans. Dort könne künftig auch die Ausbildung für den Staplerführerschein angeboten werden. „Wir verkürzen von der Syker Straße aus die Entfernung zu unseren Kunden“, sagt Gerhard Plöger. Die sind auch aus Delmenhorst, man bietet seine Dienstleistungen aber im gesamten Nordwesten bis Hamburg und bis an die Nordseeküste an.

In der Werkstatt nimmt man Flurförderfahrzeuge aller Marken an. Dort befinden sich zwei Lkw-Gruben, außerdem können zwei Hebebühnen zum Einsatz gebracht werden. Spezialisiert hat man sich auf Stapler des Herstellers Pramac. Drei Monteure beschäftigt der GP Gabelstapler-Service im Außendienst, zwei Monteure werden am Standort an der Syker Straße ansprechbar sein. Zum Service gehören Wartungsarbeiten und die technische Prüfung der Fahrzeuge. „Zu unserem Lieferumfang zählen auch weitere Produkte für das Lagerwesen“, sagt Florian Plöger. Dazu gehören auch Krananlagen, Rolltore und Regale. Kürzlich wurde auch ein Traktor repariert. „Natürlich sind wir auch qualifiziert, Baumaschinen wieder in Gang zu setzen“, sagt Gerhard Plöger.

Neben dem Verkauf von Staplern und weiteren Hilfen zum Warentransport gehört auch eine Vermietung der Geräte zum Geschäft. „Den Verkauf von Flüssiggas setzen wir fort“, sagt Janine Langhans, das Lager dafür übernehmen sie vom Vorgängerbetrieb, dem früher dort ansässigen Bosch-Dienst.

Die Umbauarbeiten auf dem großen Betriebsgelände haben schon begonnen. Bis Ende Oktober will man die Sanierung von Bürogebäude und Hallen abgeschlossen haben. „Wir planen die Eröffnung zum 1. November“, sagt Gerhard Plöger.

Man sei lange Zeit auf der Suche nach einem Standort gewesen, um zu expandieren. Dabei wurden die Firmeninhaber auch von der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (DWFG) beraten. „Die Unterstützung war hervorragend“, sagt Plöger. Die Wirtschaftsförderer hätten auch ein Grundstück vorgeschlagen, auf dem das Unternehmen hätte neu bauen können. Aber als sie hörten, dass allein zur Erteilung der Baugenehmigung leicht zwei Jahre verstreichen könnten, entschieden sich die Unternehmer, in eine Gebrauchtimmobilie zu ziehen. Das Gelände an der Syker Straße bietet dem Familienbetrieb ausreichend Fläche, Parkplätze und eine zentrale Lage.

Für den Delmenhorster Makler Cord Lindhorst ist die erfolgreiche Ansiedlung der Firma GP Gabelstapler-Service in Delmenhorst auch insgesamt ein positives Zeichen für die Entwicklung und Zukunftsplanung an der Syker Straße.

Die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft hat übrigens gerade ein weiteres neues Unternehmen aus dem Umland zur Ansiedlung in die Stadt bewogen. Die Haferkamp Gerüstbaugesellschaft KG ist auf Fassaden- und Industriegerüstbau spezialisiert und verfügt über vielseitige Einsatzgebiete in Arbeiten für Bauunternehmer und Handwerksfirmen sowie für die Automobil- und Ölindustrie. Mehr als zehn Jahre war der Firmensitz des Unternehmens in Ganderkesee angesiedelt. Die Betriebsstätte hingegen befindet sich schon länger in Delmenhorst. Nun beginnt mit dem kompletten Umzug von Betriebs- und Firmensitz ein neues Kapitel für den Unternehmer Maik Haferkamp und seine Angestellten. Auf rund 4500 Quadratmetern ist am neuen Standort am Rande des Stadtgebiets ein Bürokomplex samt Lagerhalle entstanden. „Durch den neuen Standort erhoffen wir uns, die betrieblichen Abläufe an einem Ort zu zentralisieren und zu optimieren“, wurde Geschäftsführer Maik Haferkamp von der DWFG in einer Pressemitteilung zitiert.