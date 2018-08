Am Willms-Gymnasium in Delmenhorst fällt an diesem Dienstag wegen eines Chemikalien-Einsatzes der Unterrich aus. (INGO MöLLERS)

Polizei und Feuerwehr sind derzeit am Gymnasium an der Willmsstraße in Delmenhorst vor Ort. Dort war am Vortrag eine alte Chemikalie gefunden worden, weswegen der Unterricht für die Schüler an diesem Dienstag ausfällt.

Bei der Substanz handelt es sich um Pikrinsäure, die im Labor häufig als Reagenzmittel genutzt wird. Weil die Flasche mit der Säure, die beim Aufräumen gefunden wurde, allerdings bereits über 30 Jahre alt ist, hat sich die Flüssigkeit inzwischen kristallisiert. "Die muss eigentlich regelmäßig gewässert werden", erklärte Schulleiter Stefan Nolting. Im kristallisierten Zustand ist die Substanz explosiv, weswegen sie nicht einfach so entsorgt werden kann, sondern von speziellen Delaborierern abgeholt werden muss. Derzeit warten die Einsatzkräfte vor Ort auf das Eintreffen der Fachkräfte.

Der Schulausfall war laut Nolting eine "reine Vorsichtsmaßnahme". Einen ähnlichen Vorfall habe es vor zehn Jahren schon mal gegeben. "Das kommt immer mal wieder in Schulen oder auch bei Apotheken vor", erklärte der Schulleiter. Sobald die Chemikalie entsorgt ist, kann dann alles wieder seinen geregelten Gang nehmen. Am Mittwoch soll der Unterricht wieder normal stattfinden.