Die Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis Oldenburg laden an diesem Montag zum vergünstigten Besuch des Kinofilms "Nur eine Frau" ein. (LANDKREIS OLDENBURG)

Landkreis Oldenburg. Laut Statistik wird allein in Deutschland jede vierte Frau im Laufe ihres Lebens einmal Opfer von häuslicher Gewalt. Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen am Montag, 25. November, macht alljährlich auf das Thema aufmerksam und ruft zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt jeder Form gegenüber Frauen und Mädchen und zur Stärkung von Frauenrechten auf. Auch der Landkreis Oldenburg nimmt den Aktionstag zum Anlass, für das nach wie vor mit vielen Tabus besetzte Thema zu sensibilisieren.

„Um ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen, werden vor den Rathäusern der Gemeinden und dem Kreishaus in Wildeshausen rund um den 25. November im Rahmen einer bundesweiten Aktion erneut Fahnen mit der Aufschrift ‚Nein zu Gewalt an Frauen. Frei leben ohne Gewalt’ wehen“, erklärt Britta Hauth, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Oldenburg. Außerdem lädt sie zusammen mit allen weiteren Gleichstellungsbeauftragten der kreisangehörigen Kommunen am Montag, 25. November, um 20 Uhr in das Lili-Servicekino in Wildeshausen ein. Dort wird zum vergünstigten Eintrittspreis von fünf Euro der Film „Nur eine Frau“ gezeigt.

Das Drama von Regisseurin Sherry Hormann aus dem Jahr 2019 regt die Debatte um den sogenannten „Ehrenmord“ neu an. 14 Jahre nach der Ermordung von Hatun Aynur Sürücü durch ihren Bruder zeigt „Nur eine Frau“ das Leben der jungen Deutsch-Türkin. Aynur entscheidet sich, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Dafür bricht sie mit den Traditionen und schürt den unberechenbaren Zorn ihrer Familie, heißt es vorab zum Inhalt.

Weiter werden im Landkreis erstmals 5000 speziell bedruckte Taschentuchpäckchen verteilt, die auch an verschiedenen Stellen wie den Gemeindeverwaltungen, in Arztpraxen, oder der Volkshochschule zur Mitnahme ausliegen. „Diese werden wir auch bei der Kinoveranstaltung verteilen“, kündigt Hauth an. Neben der Aufschrift „Mut zum Wachse(i)n“ sind die Taschentücher mit Informationen über Beratungsangebote bei häuslicher Gewalt und die entsprechenden Kontaktdaten im Landkreis bedruckt.

Das Frauen- und Kinderschutzhaus des Landkreises Oldenburg war 2019 bis jetzt mit 43 Frauen und 69 Kindern belegt. „Das entspricht einer Vollbelegung an 142 Tagen“, erklärt Britta Hauth. Seit 2005 seien insgesamt 1240 Frauen und 2768 Kinder aufgenommen worden. „Im Schnitt mussten in den vergangenen drei Jahren sogar 38 Frauen und 70 Kinder wegen Vollbelegung an andere Frauenhäuser vermittelt werden“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte. Allerdings seien dies nur die Fälle, die von der Polizei vermittelt wurden oder in denen sich die Betroffenen selbst an die Beratungsstellen gewandt haben. „Die Dunkelziffer ist vermutlich weitaus höher“, vermutet Hauth.

Auch die Fallzahlen in den Beratungsstellen BISS und Aufwind seien in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Führte BISS 2016 noch 285 Beratungen durch, so waren es 2018 bereits 368 und in diesem Jahr auch schon wieder 331. Bei Aufwind stieg die Zahl der telefonischen und persönlichen Beratungen von 396 (2016) auf 485 im Jahr 2018. In diesem Jahr haben bereits 605 Betroffene das Frauen- und Mädchentelefon kontaktiert.

„Von häuslicher Gewalt sind Frauen aus allen sozialen Schichten betroffen“, erläutert Britta Hauth. Dennoch werde kaum über häusliche Gewalt gesprochen, ergänzt Landkreis-Sprecher Oliver Galeotti: „Oftmals schämen sich die Betroffenen, und Freunde, Nachbarn und Bekannte wollen sich nicht einmischen.“ Häusliche Gewalt sei jedoch keine Privatangelegenheit, denn sie wirke sich zerstörerisch auf alle Familienangehörigen aus. Um das Problem wirksam zu bekämpfen, sei die Zusammenarbeit aller staatlichen und nichtstaatlichen Stellen erforderlich.

Generell gelte es, Betroffenen Mut zu machen sich an Beratungs- und Hilfseinrichtungen zu wenden, betont Hauth. Für den Landkreis Oldenburg verweist die Gleichstellungsbeauftragte auf zwei Anlaufstellen: das Frauen- und Mädchentelefon „Aufwind“ sowie die Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt „BISS“. Beide Hilfsangebote sind unter der gleichen Telefonnummer 0 44 31 / 94 85 85 zu erreichen. Weitere Informationen finden sich auch im Internet unter www.oldenburg-kreis.de/aufwind sowie www.oldenburg-kreis.de/biss. Außerdem bietet das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ unter der Telefonnummer 0 80 00 / 11 60 16 täglich 24 Stunden Beratungen in 17 Sprachen an (Internet: www.hilfetelefon.de).

Kartenreservierungen für die Kinovorstellung „Nur eine Frau“ sind direkt im Lili-Servicekino Wildeshausen unter der Telefonnummer 0 44 31 / 7 04 97 15 oder online unter www.liliservicekino.de möglich.