Zwei Verletzte und 35 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagmittag auf der Autobahn A 28 im Bereich der Gemeinde Ganderkesee ereignet hat. Laut Polizeibericht musste ein 53-jähriger Mann aus Berne, der Richtung Bremen unterwegs war, seinen Wagen kurz hinter der Anschlussstelle Ganderkesee-West bis zum Stillstand abbremsen. Eine 36-jährige Frau aus der Gemeinde Hatten konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf das Heck des 53-Jährigen auf. Beide Beteiligte zogen sich Verletzungen zu, die vor Ort durch die Besatzungen zweier Rettungswagen versorgt wurden. Als Ersthelfer waren zudem die zufällig vorbeikommende Besatzung eines Krankentransports im Einsatz. Im Anschluss wurden beide in Krankenhäuser gefahren, die Verletzungen wurden laut Polizei aber als leicht eingestuft. Da die Fahrbahn komplett blockiert war, mussten Haupt- und Überholfahrstreifen gesperrt werden. Obwohl der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt wurde, bildete sich ein Stau von ungefähr acht Kilometern Länge bis zur Anschlussstelle Hude.