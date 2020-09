Zwei Autos bei Unfall beschädigt

Fahrer missachtet Vorfahrt

Lina Wentzlaff

Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagabend in Wildeshausen ereignet hat. Ein 38-jähriger Autofahrer hatte die Vorfahrt eines 26-Jährigen missachtet.