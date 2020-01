Harpstedt. Bei einem Unfall auf der A1, der sich am Freitag gegen 17.30 Uhr ereignet hat, wurde der 44-jährige Fahrer eines Transporters schwer verletzt. Als er zwischen den Ausfahrten Wildeshausen-Nord und Groß Ippener in Richtung Hamburg unterwegs war, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf eine Leitplanke, die ihn wie eine Schanze in die Luft katapultierte. Das Fahrzeug zerstörte eine Notrufsäule und überschlug sich. Als der Transporter zum Stehen kam, verteilten sich Trümmerteile auf der Fahrbahn. Der Schaden beträgt rund 20 000 Euro.